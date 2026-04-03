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ईरानी तेल लेकर भारत आ रहा जहाज रास्ते में मुड़ा, अब चीन की ओर बढ़ा

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और कूटनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में आने वाला और ईरानी कच्चा तेल लेकर भारत की ओर बढ़ रहा टैंकर ‘पिंग शून’ बीच रास्ते में अपना रास्ता बदलकर अब चीन की ओर बढ़ गया है. शिप-ट्रैकिंग फर्म 'केपलर' के अनुसार, इस अफ्रामैक्स टैंकर ने अपने गंतव्य की सूची से भारत के गुजरात स्थित वादीनार बंदरगाह को हटा दिया है और अब यह चीन के डोंगयिंग बंदरगाह की ओर संकेत दे रहा है. 2019 के बाद होने वाली थी पहली खेप

अगर यह खेप भारत पहुंचती, तो यह साल 2019 के बाद ईरान से कच्चे तेल की पहली खरीद होती. साल 2018 में अमेरिकी प्रतिबंधों के कड़े होने के बाद, भारत ने मई 2019 से ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया था. हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल पर दी गई 30 दिनों की अस्थायी छूट के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने समुद्र में मौजूद ईरानी तेल को खरीदने की संभावनाएं तलाशनी शुरू की थीं. 'पिंग शून' जहाज करीब 6 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर 4 अप्रैल को वादीनार पहुंचने वाला था. क्यों बदला रास्ता?

केपलर के रिफाइनिंग और मॉडलिंग विभाग के प्रमुख विश्लेषक सुमित रितोलिया के अनुसार, इस बदलाव का मुख्य कारण 'भुगतान की शर्तें' हो सकती हैं. आमतौर पर तेल व्यापार में 30 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि मिलती है, लेकिन वर्तमान अनिश्चितता को देखते हुए विक्रेता अब तत्काल या अग्रिम भुगतान की मांग कर रहे हैं.