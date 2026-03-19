ईरान युद्ध की वजह से व्यापार प्रभावित, अंतर-मंत्रालयी समूह ने राहत योजना की दी जानकारी
छोटी और मझोली कंपनियां ईरान युद्ध से प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने उठाए कदम.
Published : March 19, 2026 at 4:08 PM IST
नई दिल्ली : ईरान युद्ध की वजह से फारस की खाड़ी प्रभावित है, लिहाजा भारत आने वाले सामान प्रभावित हो रहे हैं. इस संबंध में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अंतर मंत्रालयी समूह इस पर लगातार नजर बनाए हुए है. इस समूह का काम इन स्थितियों पर नजर बनाए रखना है.
अंतर मंत्रालयी समूह के फैसले की जानकारी देते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रमुख लव अग्रवाल ने कहा, "फारस की खाड़ी के बंदरगाहों की भौगोलिक स्थिति और होर्मुज जलडमरूमध्य ने कुछ चुनौतियां खड़ी कीं. होर्मुज खाड़ी देशों के कार्गो और ऊर्जा प्रवाह के लिए निकास गलियारा है. इसी तरह, जेबेल अली, हमाद, बंदर अब्बास और फुजैराह में भी समानांतर रूप से व्यवधान उत्पन्न हुआ. इससे यूरोप और अमेरिका जाने वाले कार्गो पर भी असर पड़ा, मुख्य रूप से लंबे समय तक मार्ग परिवर्तन की आवश्यकता के कारण. होर्मुज पारगमन से संबंधित चुनौतियां थीं, जिसे निलंबित कर दिया गया था. इसी तरह, मध्य पूर्व से आने वाली उड़ानें या तो निलंबित कर दी गईं या उनमें भारी कटौती की गई."
#WATCH | Delhi: On Persian Gulf Ports and Strait of Hormuz challenges, Chief of Directorate General of Foreign Trade, Lav Agarwal says, " ... persian gulf port geography and the strait of hormuz created certain challenges. hormuz is the exit corridor for gulf cargo and energy… pic.twitter.com/4OMnSxqeuh— ANI (@ANI) March 19, 2026
लव अग्रवाल ने कहा, "व्यापार को मार्ग परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यह एक दोहरा झटका था, क्योंकि हवाई कार्गो और समुद्री कार्गो दोनों प्रभावित हुए थे. युद्ध जोखिम प्रीमियम और आपातकालीन अधिभार के कारण रसद लागत में भारी वृद्धि से संबंधित चुनौतियां भी थीं. बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर कार्गो का जमावड़ा एक और समस्या थी, जिसमें नाशवान और प्रशीतित कार्गो सबसे अधिक प्रभावित हुए. लघु एवं मध्यम उद्यमों को मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी की कमी और लागत वृद्धि को ग्राहकों तक पहुंचाने की सीमित क्षमता के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसलिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया. इस समूह ने 3 मार्च से काम करना शुरू किया और प्रतिदिन सुबह 10 बजे बैठक करके न केवल उद्योग जगत बल्कि संबंधित मंत्रालयों के साथ भी समीक्षा और समन्वय स्थापित किया."
'निर्यात प्रोत्साहन मिशन' के तहत राहत योजना पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रमुख लव अग्रवाल ने कहा, "यह हस्तक्षेप आवश्यक है क्योंकि यह कॉरिडोर भारत, हमारे उद्योग और हमारे द्विपक्षीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है. इस कॉरिडोर के माध्यम से व्यापार लगभग 178 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें से लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर जीसीसी क्षेत्र के साथ और लगभग 36 अरब अमेरिकी डॉलर ब्रिटेन के साथ होता है. वास्तव में, हमारे वैश्विक व्यापार का लगभग 15 प्रतिशत इस विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. यह योजना होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री रसद में व्यवधान, शिपिंग लाइनों और बीमाकर्ताओं द्वारा लगाए गए युद्ध-जोखिम प्रीमियम और अधिभार में वृद्धि, लंबे मार्गों और वाहनों के मार्ग परिवर्तन के कारण उच्च रसद लागत और ट्रांस-शिपमेंट हब पर भीड़भाड़ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए शुरू की जा रही है. निर्यात प्रोत्साहन मिशन ने वैश्विक व्यापार के लगभग 15 फीसदी हिस्से वाले इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत के निर्यात प्रवाह को स्थिर करने के लिए एक लक्षित, समय-सीमित योजना शुरू की है."
उन्होंने आगे कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने, युद्ध जोखिम प्रीमियम में वृद्धि, लंबे शिपिंग मार्गों और ट्रांस-शिपमेंट हब पर भीड़भाड़ के कारण एमएसएमई विशेष रूप से तनाव में हैं. इन चुनौतियों से निपटने के लिए, योजना के तीन घटक हैं: ईसीजीसी के तहत पहले से बीमित निर्यातकों के लिए तत्काल कवरेज, अगले तीन महीनों के लिए नए निर्यातकों को सहायता, और एमएसएमई के लिए विशेष सहायता जिनके माल संघर्ष शुरू होने पर ईसीजीसी कवरेज के बिना पहले से ही पारगमन में थे. ईसीजीसी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है, जो निर्यात ऋण जोखिम और दावा प्रशासन के लिए अपने स्थापित बुनियादी ढांचे का लाभ उठा रही है. कवरेज में गैर-भुगतान के अलावा अनुबंध रद्द करना, संकटग्रस्त बिक्री, युद्ध जोखिम, शत्रुता, भुगतान में देरी, स्थगन और यात्रा मार्ग परिवर्तन भी शामिल हैं. 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच भेजे गए माल को प्रीमियम में वृद्धि के बिना 100% पूर्ण कवरेज मिलेगा, जो GCC देशों, ईरान, इराक, इज़राइल, यमन और ट्रांस-शिपमेंट में डिलीवरी पर लागू होता है."
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