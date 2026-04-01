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क्यों फीकी पड़ने लगी सोने-चांदी की चमक; सरकारें धड़ाधड़ बेच रहीं गोल्ड, वजह क्या ईरान युद्ध?

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट वजह क्या रही: मार्च में सोने-चांदी के रेट में गिरावट निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली और मजबूत अमेरिकी डॉलर के दबाव को दर्शाती है. इसके पीछे वैश्विक बाजार की प्रतिक्रियाएं, महंगाई की चिंताएं और साल की शुरुआत में आई तेजी के बाद निवेशकों के उत्साह में आई कमी मुख्य कारण रहे. चांदी में ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. क्योंकि, यह एक 'सुरक्षित निवेश' (safe-haven asset) और एक औद्योगिक धातु की भूमिका निभाती है. तेल की गिरती कीमतों के कारण महंगाई से बचाव के लिए की जाने वाली खरीदारी की मांग में भी कमी आई.

ईरान युद्ध के बाद सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट: अमेरिका-इजराइल ने ईरान पर 28 फरवरी को हमला किया था. ईरान पर लगातार जारी हमले के चलते सोने-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट आई है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के आंकड़ों के अनुसार सोना, 1.64 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के शिखर पर पहुंच गया था, मार्च के अंत तक गिरकर लगभग 1.46 लाख रुपए पर आ गया. चांदी ने भी इसी तरह का रुख अपनाया. 2.68 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को छूने के बाद चांदी तेजी से गिरकर 2.25 लाख रुपए पर आ गई, जो 1983 के बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट मानी जा रही है.

जनवरी-फरवरी में सोने और चांदी की दरों में बढ़ोतरी सिर्फ सट्टेबाजी के कारण नहीं थी, बल्कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका कारण वैश्विक अनिश्चितता, कमजोर डॉलर, नकारात्मक वास्तविक ब्याज दरें और 'सेफ-हेवन' (सुरक्षित निवेश) की मांग को बताया. साथ ही आयात शुल्क में बदलावों ने भी घरेलू दबाव बढ़ाया.

दरअसल, चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह केवल सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे निवेशक ही नहीं थे, बल्कि इसकी मजबूत औद्योगिक मांग भी थी. यह धातु सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर के लिए बेहद ज़रूरी है. पिछले पांच साल से इसकी मांग आपूर्ति से अधिक रही है, जिसके कारण एक सुरक्षित संपत्ति और एक महत्वपूर्ण औद्योगिक सामग्री होने के कारण इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला.

सोने-चांदी में तेजी की वजह क्या रही: सोने-चांदी के रेट में तेजी की मुख्य वजह भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता थी, लेकिन निवेशकों द्वारा मुनाफा कमाने (प्रॉफिट-टेकिंग) और डॉलर के मजबूत होने के कारण कीमतों में गिरावट भी देखने को मिली. चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव (वोलाटिलिटी) इसकी औद्योगिक मांग के कारण रहा.

वहीं चांदी की कीमतें जनवरी के अंत में बढ़कर लगभग 2.68 लाख रुपए प्रति किलोग्राम हो गईं, फिर थोड़ी नीचे आईं और फरवरी में 2.58 लाख से 2.64 लाख रुपए के बीच रहीं. सोना जनवरी की शुरुआत के अपने निचले स्तर से अंत के शिखर तक 22% बढ़ा, फिर फरवरी के अंत तक शुरुआती स्तर से लगभग +10% ऊपर के स्तर पर आ गया. हालांकि, चांदी में बढ़ोतरी मामूली रही (+1.5% शिखर), लेकिन फरवरी के अंत तक यह जनवरी के शुरुआती स्तर से नीचे (-0.8%) खिसक गई.

2026 के शुरुआती 2 महीनों में Gold-Silver रेट में दिखी तेजी: साल 2026 की शुरुआत में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं थीं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, भारत में सोने की कीमतें जनवरी की शुरुआत में लगभग 1.35 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 28 जनवरी तक 1.64 लाख रुपए के शिखर पर पहुंच गईं. उसके बाद, कीमतें नीचे आईं और फरवरी में 1.49 लाख रुपए से 1.60 लाख रुपए के बीच रहीं.

2 मार्च को सोना-चांदी अपने ऑल टाइम पीक पर रहा. सोना 1.66 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.86 लाख रुपए प्रति किलोग्राम 936 के रेट पर रही. लेकिन, इसके बाद जो गिरावट हुई उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. आईए, समझते हैं, 2026 में कैसे-कैसे सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव देखने को मिला? गिरावट की वजह क्या है? सोना-चांदी खरीदने का सही समय क्या है?

हैदराबाद (Gold Silver Price Latest Updates): अक्सर देखा जाता है कि जब दुनिया पर कोई आफत आती है तो सोने-चांदी की चमक बढ़ जाती है. यानी दोनों कीमती धातुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं. मौजूदा ईरान-अमेरिका-इजराइल संघर्ष के शुरुआती दिनों में भी यही ट्रेंड रहा. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-ईजराइल के ईरान पर हमले के बाद 2 दिन तक सोने-चांदी के रेट में तेजी देखी गई.

2026 में कैसी रहेगी सोने की चमक: JP Morgan ने 2026 में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आने की उम्मीद जताई है. इसके 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम (24 कैरेट) तक पहुंचने का अनुमान है. वैश्विक ब्रोकरेज फर्म UBS ने भी सोने के भाव में बड़ी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं. इसके 2026 के मध्य तक $6200 प्रति औंस (2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम) तक जा सकते हैं. वहीं, गोल्डमैन साच्स (Goldman Sachs) के अनुसार 2026 के अंत तक सोने के भाव 1.7 लाख से 1.9 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक रहने का अनुमान है. रिपोर्ट के अनुसार, सोना अब सिर्फ एक "बैकअप प्लान" न रहकर, एक ज़रूरी वैश्विक संपत्ति बन गया है. उम्मीद है कि भविष्य में इसकी कीमतों में काफी बढ़ोतरी होगी.

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2026 में कैसी रहेगी चांदी की चमक: मोतीलाल ओसवाल के अनुसार 2026 में भारत में चांदी के दाम में जोरदार तेजी रहने का अनुमान है, जिसके 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है. औद्योगिक मांग और भू-राजनीतिक तनाव के कारण इसमें उतार-चढ़ाव के साथ वृद्धि जारी रह सकती है. कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो के रेट को भी पार कर सकती है.

भारत के पास मौजूदा समय में कितना सोना. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोने-चांदी में निवेश का सही मौका कब: मार्च 2026 में सोने की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई, जो दशकों में इसकी सबसे बड़ी मासिक गिरावट थी. वहीं चांदी की कीमतों में लगभग 33% की गिरावट दर्ज की गई, जो 1980 के बाद से इसकी सबसे बड़ी गिरावट थी.

विशेषज्ञ दे रहे खरीदारी की सलाह: एलकेपी सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट के अनुसार, गिरावट के बाद सोने की कीमतों में स्थिरता के संकेत दिख रहे हैं. उन्होंने गिरावट आने पर खरीदारी की रणनीति अपनाने की सलाह दी है. क्योंकि, सोने के वायदा भाव ने अल्पकालिक समर्थन स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया है और गति धीरे-धीरे सकारात्मक हो रही है. उनके अनुसार, गिरावट आने पर खरीदारी हो रही है, जिससे कीमतों में सुधार की संभावना बढ़ जाती है.

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ईरान युद्ध बढ़ता है तो बढ़ेंगे सोने-चांदी के दाम: मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट ने जोर दिया है कि भू-राजनीतिक तनाव सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में समर्थन देना जारी रखे हुए है. उन्होंने निवेशकों को जल्दबाजी में मुनाफाखोरी न करने की चेतावनी दी है. उनका तर्क है कि यदि संघर्ष और बढ़ता है, तो सोने की कीमतों में काफी वृद्धि हो सकती है.

चांदी की तुलना में सोना बेहतर निवेश विकल्प: लॉम्बार्ड ओडियर के रिसर्च एनालिस्ट के अनुसार, अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष से दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. यदि संघर्ष नियंत्रण में रहता है, तो सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि हो सकती है. हालांकि, यदि तेल की कीमतें 50 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ जाती हैं, तो मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हो सकती है, जिससे जोखिम से बचाव के रूप में सोने की मांग बढ़ जाएगी.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले हफ्तों में कमोडिटीज में अस्थिरता बनी रहेगी. गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट की पब्लिक इन्वेस्टिंग टीम ने इस संघर्ष की अवधि को महत्वपूर्ण बताया. एक लंबा युद्ध जोखिम वाली संपत्तियों में कमजोरी बनाए रख सकता है, लेकिन साथ ही सोने जैसी सुरक्षित निवेश संपत्तियों की मांग को मजबूत कर सकता है. उनका मानना ​​है कि वैश्विक विकास पर प्रभाव अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन जोखिम बढ़ रहे हैं, जिससे चांदी की तुलना में सोना एक अधिक विश्वसनीय रक्षात्मक निवेश विकल्प बन जाता है.

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तुर्की के सेंट्रल बैंक ने बेचा 60 टन सोना: ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की ने करीब 8 बिलियन डॉलर का सोना बेच दिया है. तुर्की के सेंट्रल बैंक ने अपने देश की मुद्रा लीरा को बचाने के लिए अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद से अब तक 60 टन सोना बेच डाला है. आधे से अधिक सोने का इस्तेमाल स्वैप लेनदेन के माध्यम से अमेरिकी डॉलर उधार लेने के लिए किया गया, जबकि शेष सोना सीधे खुले बाजार में बेचा गया.

सेंट्रल बैंक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तुर्किए (CBRT) का कुल रिजर्व जो मिडिल ईस्ट वॉर शुरू होने से पहले यानी 27 फरवरी को 210.3 बिलियन डॉलर था, वह 20 मार्च को गिरकर 177.5 बिलियन डॉलर रह गया. इसी वजह से तुर्की को अपना रिजर्व गोल्ड बेचना पड़ा. ब्लूमबर्ग के अनुसार युद्ध के बाद तेल-गैस की बढ़ती कीमतों के चलते तुर्की को अपना गोल्ड रिजर्व बेचना पड़ा है.

रूस के सेंट्रल बैंक ने बेचा सोना: रूस ने अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व से सोना बेचना शुरू किया है. बर्लिन बेस्ड न्यूज आउटलेट bne IntelliNews की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 और 2025 के बीच रूस ने 15 ट्रिलियन RUB (150 बिलियन डॉलर) से ज्यादा का सोना और विदेशी मुद्रा बेची है. इसके बाद 2026 के शुरुआती दो महीनों में 3.5 ट्रिलियन रुबल (35 बिलियन डॉलर) की अतिरिक्त बिक्री हुई है.

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अकेले जनवरी में रूस के सेंट्रल बैंक ने 3 लाख औंस और फरवरी में 2 लाख औंस सोना बेचा. दरअसल, यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध लंबा खींचता जा रहा है. जंग का यह चौथा साल है. इसके चलते सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है. इसको देखते हुए रूस ने अपने डिफेंस बजट में रिकॉर्ड 14.5 ट्रिलियन रुबल से अधिक अलॉट किए हैं. यह कुल सरकारी खर्च का लगभग 40% है.

पोलैंड के सेंट्रल बैंक 60 टन सोना बेचने की कर रहे तैयारी: पोलैंड के केंद्रीय बैंक (NBP) ने रक्षा बजट को बढ़ाने और हथियारों की खरीद के लिए अपने सोने के भंडार के एक हिस्से को बेचने का प्रस्ताव रखा है. गवर्नर एडम ग्लैपिंस्की के अनुसार, इससे लगभग 48 अरब ज्लॉटी (13 अरब डॉलर) जुटाने की योजना है.

यह कदम, रूस और तुर्की के साथ, भू-राजनीतिक तनाव के बीच गोल्ड रिजर्व का उपयोग करने का संकेत हैं. माना जा रहा है कि पोलैंड 60 से 150 टन तक सोने की बिक्री कर सकता है. दरअसल, पोलैंड दुनिया में सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से एक रहा है, लेकिन अब वह रिजर्व बेचकर सैन्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश में लग गया है.

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