ईरान का बड़ा फैसला: भारत समेत मित्र देशों के लिए खुला 'होर्मुज मार्ग', वैश्विक ऊर्जा संकट में बड़ी राहत

ईरान का बड़ा फैसला: भारत समेत मित्र देशों के लिए खुला 'होर्मुज मार्ग', वैश्विक ऊर्जा संकट में बड़ी राहत
ईरान ने भारत समेत मित्र देशों के लिए होर्मुज मार्ग खोला. संयुक्त राष्ट्र की अपील पर 'गैर-शत्रुतापूर्ण' जहाजों को सुरक्षित गलियारा और मंजूरी मिली.
Published : March 26, 2026 at 9:58 AM IST
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव के बीच ईरान ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक निर्णय लिया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने घोषणा की है कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को भारत समेत सभी मित्र देशों के जहाजों के लिए खोल दिया गया है. 26 मार्च 2026 को आए इस फैसले को वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है.
संयुक्त राष्ट्र की अपील का असर
यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा की गई अपील के बाद आया है. गुटेरेस ने चेतावनी दी थी कि होर्मुज मार्ग के लंबे समय तक बंद रहने से वैश्विक बुवाई सीजन के दौरान तेल, गैस और विशेषकर उर्वरकों की आपूर्ति ठप हो सकती है, जिससे दुनिया भर में खाद्य संकट पैदा हो सकता है. उन्होंने अमेरिका और इजराइल से युद्ध समाप्त करने और ईरान से पड़ोसी देशों पर हमले रोकने का आग्रह किया था.
किन देशों को मिलेगी अनुमति?
ईरानी विदेश मंत्रालय और मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास के आधिकारिक बयानों के अनुसार, भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे देशों को 'मित्र देश' की श्रेणी में रखा गया है. इन देशों के वाणिज्यिक जहाजों को इस मार्ग से सुरक्षित निकलने की अनुमति दी गई है. हालांकि, ईरान ने स्पष्ट किया है कि केवल "गैर-शत्रुतापूर्ण" जहाजों को ही प्रवेश मिलेगा.
कड़े सुरक्षा नियम और समन्वय
ईरान की रक्षा परिषद ने मार्ग के उपयोग के लिए नई शर्तें लागू की हैं:
- अनिवार्य समन्वय: किसी भी जहाज को गुजरने से पहले ईरानी नौसेना या IRGC अधिकारियों के साथ पूर्व समन्वय करना होगा.
- सुरक्षा प्रोटोकॉल: जहाजों को घोषित सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
- प्रतिबंध: अमेरिका और इजराइल के स्वामित्व वाले या उनसे जुड़े जहाजों के लिए यह मार्ग अभी भी पूरी तरह बंद रहेगा.
भारत के लिए इसके मायने
भारत के लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है. भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है. मार्ग खुलने से न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (LPG) की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है. हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत के कुछ तेल टैंकरों ने ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर इस गलियारे का उपयोग शुरू भी कर दिया है.
ईरान का यह कदम युद्ध के बीच वैश्विक दबाव को कम करने की एक कोशिश है. हालांकि मार्ग आंशिक रूप से खुला है, लेकिन पश्चिम एशिया में पूर्ण शांति की बहाली अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.
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