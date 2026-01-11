ईरान संकट से भारत का व्यापारिक गणित बिगड़ा... बासमती चावल, चाय समेत अरबों डॉलर के निर्यात पर संकट

ईरान संकट से भारत का व्यापारिक गणित बिगड़ा... बासमती चावल, चाय समेत अरबों डॉलर के निर्यात पर संकट
ईरान भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक केंद्र है; अगर अमेरिका हमला करता है, तो चाबहार बंदरगाह और द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हो सकते हैं.
Published : January 11, 2026 at 1:34 PM IST
हैदराबाद: ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और ईरानी मुद्रा में लगातार गिरावट के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुके हैं. बीते साल जून 2025 में इस क्षेत्र में Israel और अमेरिका के साथ टकराव के बाद यह दूसरी बार है जब ईरान गंभीर संकट में फंसा है. देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और स्थिति राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से अनिश्चित हो गई है. यह संकट भारत के लिए भी गंभीर हो सकता है क्योंकि ईरान भारत के क्षेत्रीय और व्यापारिक हितों के लिए एक अहम स्थान रखता है.
भारत पर असर
ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक केंद्र है. भारत ने मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं में निवेश किया है, जिनमें ईरान एक अहम ट्रांजिट हब के रूप में काम करता है. विशेषकर ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह बंदरगाह पाकिस्तान को बायपास करते हुए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा मार्ग देता है. यदि ईरान में अशांति और अस्थिरता बढ़ती है तो चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) से माल की आवाजाही प्रभावित हो सकती है.
भारत-ईरान व्यापार
वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.68 अरब डॉलर था. इसमें भारत का निर्यात लगभग 1.24 अरब डॉलर और आयात 0.44 अरब डॉलर था, जिससे भारत को करीब 0.80 अरब डॉलर का व्यापारिक लाभ हुआ.
भारत ईरान को मुख्य रूप से चावल, चाय, चीनी, दवाइयां, कृत्रिम फाइबर, विद्युत मशीनरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी निर्यात करता है. भारत अपने कुल बासमती निर्यात का लगभग 20% अकेले ईरान को भेजता है. वर्तमान संकट के कारण ₹2,000 करोड़ का बासमती चावल बंदरगाहों पर अटका हुआ है.
वहीं, ईरान से भारत आने वाले प्रमुख उत्पादों में सूखे मेवे, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, कांच के बर्तन और अन्य वस्तुएं शामिल हैं.
अगर ईरान में अशांति लंबी अवधि तक जारी रहती है, तो भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक मार्गों में बाधा उत्पन्न हो सकती है. चाबहार बंदरगाह और INSTC पर माल की आवाजाही धीमी होने से भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रभावित हो सकती है. इससे भारत के निवेश और रणनीतिक परियोजनाओं पर भी असर पड़ सकता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को ईरान में स्थिति पर नजदीकी नजर बनाए रखनी होगी और संभावित वैकल्पिक मार्गों और रणनीतियों को तैयार रखना होगा. इसके अलावा, ईरान से आयात और निर्यात में किसी भी प्रकार की व्यवधान की स्थिति में व्यापारिक साझेदारों और स्थानीय उद्योगों को भी इसके प्रभाव के लिए तैयार रहना होगा. कुल मिलाकर, ईरान में अस्थिरता सिर्फ स्थानीय ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और भारत के लिए भी गंभीर चुनौती बन सकती है.
