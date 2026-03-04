ETV Bharat / business

ईरान युद्ध की दोहरी मार: वैश्विक शिपिंग और एयर कार्गो ठप, अब सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि कई चीज होगी महंगी

सांकेतिक फोटो ( AP )

न्यूयॉर्क: ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता सैन्य संघर्ष अब केवल कच्चे तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रह गया है. इस युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है, जिससे भारत की जीवन रक्षक दवाओं से लेकर एशिया के सेमीकंडक्टर (चिप्स) और मिडिल ईस्ट के खाद तक सब कुछ संकट में है. समंदर में थमी रफ्तार: 3,200 जहाज फंसे

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरह बंद हो गई है. क्लार्कसन रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 3,200 मालवाहक जहाज वर्तमान में फारस की खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं. यह दुनिया की कुल शिपिंग क्षमता का लगभग 4% है. हालाँकि यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका 'डोमिनो इफेक्ट' पूरी दुनिया में दिखेगा. जब एक बंदरगाह पर जहाज रुकते हैं, तो उसका असर अगले और पिछले सभी बंदरगाहों पर पड़ता है, जिससे वैश्विक स्तर पर माल की भारी कमी हो सकती है. अफ्रीका का लंबा चक्कर और बढ़ता खर्च

दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी 'मर्स्क' (Maersk) समेत कई कंपनियों ने स्वेज नहर और लाल सागर का रास्ता छोड़ दिया है. अब जहाज अफ्रीका के दक्षिणी कोने (केप ऑफ गुड होप) से होकर लंबा चक्कर लगा रहे हैं. अतिरिक्त समय: इस नए रास्ते से सामान पहुँचने में 10 से 14 दिन ज्यादा लग रहे हैं.

भारी खर्च: एक चक्कर में लगभग 10 लाख डॉलर (करीब 8.3 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त ईंधन खर्च हो रहा है.

नया टैक्स: कंपनियां अब ग्राहकों से 'वॉर रिस्क सरचार्ज' (युद्ध जोखिम शुल्क) वसूल रही हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा.