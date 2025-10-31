ETV Bharat / business

IPO 'जुआ' है या लॉटरी का टिकट! जानकार बोले- 'यह किस्मत नहीं, समझदारी का खेल है'

ये मर्चेंट बैंकर उन्हें हर चरण में मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करना भी शामिल है, जिसमें कंपनी, उसके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय स्थिति और बोर्ड के सदस्यों के बारे में सभी विवरण शामिल होते हैं. प्रणव ने कहा कि एक बार सेबी अपना विश्लेषण पूरा कर ले और मंजूरी दे दे तो कंपनी को एक साल के भीतर अपना आईपीओ लाना होगा.

भारत की लाखों कंपनियों में से केवल कुछ हज़ार ही स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं. कंपनियां या तो नई पूंजी जुटाकर विकास को गति देने के लिए या मौजूदा शेयरधारकों को अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचने की अनुमति देने के लिए आईपीओ लॉन्च करती हैं. सेबी द्वारा कंपनियों को मर्चेंट बैंकर नियुक्त करना आवश्यक है.

प्राइम डेटाबेस ग्रुप के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया के अनुसार, हर कंपनी के पास अपने विकास के लिए धन जुटाने के दो मुख्य तरीके होते हैं, ऋण और इक्विटी. ऋण का अर्थ है परिचालन का विस्तार करने के लिए धन उधार लेना और फिर उसे ब्याज सहित चुकाना. दूसरी ओर, इक्विटी का अर्थ है पूंजी के बदले कंपनी में स्वामित्व की हिस्सेदारी की पेशकश करना. ऐसे धन जुटाने के लिए, कंपनियां या तो एंजेल फंड/वेंचर कैपिटल/प्राइवेट इक्विटी का सहारा ले सकती हैं या आईपीओ ला सकती हैं.

2. बुक बिल्डिंग- कीमत का दायरा दिया जाता है, निवेशक बोली लगाते हैं, मांग के हिसाब से फाइनल कीमत तय होती है.

आईपीओ तब होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपनी शेयर आम लोगों को बेचती है. इससे पैसा जुटता है- कारोबार बढ़ाने, कर्ज चुकाने या पुराने निवेशकों को निकलने का रास्ता देने के लिए. इसके बाद कंपनी पब्लिक हो जाती है और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर खुलेआम खरीदे-बेचे जा सकते हैं.

कुछ आईपीओ तो किस्मत बदल देते हैं, लेकिन ज्यादातर निवेशकों का पैसा डूब जाता है. फिर भी लोग क्यों पीछे पड़ते हैं? आत्मविश्वास? जिज्ञासा? या बस 'मिस न हो जाए' का डर (FOMO)? ईटीवी भारत संवाददाता ने बाजार के पुराने खिलाड़ियों और फंड मैनेजरों से बात की. उन्होंने बताया कि आईपीओ का खेल तेज मुनाफे से कम और समझदारी से ज्यादा जुड़ा है.

नई दिल्ली: हर कुछ महीनों में कोई नई कंपनी सुर्खियों में आती है. वो दलाल स्ट्रीट पर आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) के जरिए बड़ा धमाका करने का वादा करती है. सोशल मीडिया पर आसान मुनाफे की बातें चलती हैं. नए निवेशक से लेकर पुराने ट्रेडर तक, सब इसमें हिस्सा चाहते हैं. लेकिन लिस्टिंग के बाद अक्सर सच कुछ और निकलता है.

प्रणव हल्दिया कहते हैं इश्यू खुलने से एक दिन पहले एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित होता है, जो बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं और जिन्हें क्यूआईबी के लिए आरक्षित हिस्से का लगभग 60 प्रतिशत आवंटित किया जाता है, जो कुल इश्यू का 50 प्रतिशत होता है. इस प्रकार, एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा इश्यू आकार का 30 प्रतिशत होता है. एंकर निवेशकों के शामिल होने से खुदरा निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, जिससे यह पता चलता है कि प्रतिष्ठित संस्थान कंपनी और मूल्य निर्धारण पर भरोसा करते हैं.

इन एंकर निवेशकों में आमतौर पर एफपीआई, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां शामिल होती हैं. उनकी भागीदारी अक्सर छोटे निवेशकों को इश्यू की विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त करती है. संस्थागत निवेशक या तो एंकर बुक चरण के दौरान या बाद में आईपीओ के दौरान मुख्य बुक में निवेश करते हैं. एंकर निवेशकों को आवंटन की गारंटी होती है, जबकि मुख्य बुक में बाद में निवेश करने पर आवंटन की गारंटी नहीं हो सकती है. आईपीओ बंद होने के बाद, अगला चरण लिस्टिंग का होता है. शेयरों का आवंटन अभिदान के स्तर के आधार पर किया जाता है.

क्या आईपीओ निवेश में जोखिम हैः

आईपीओ में निवेश से जुड़े जोखिम के बारे में बात करते हुए, प्रणव हल्दिया ने कहा कि आईपीओ में निवेश बेहद जोखिम भरा होता है. खुदरा निवेशकों के लिए बाजार में निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका म्यूचुअल फंड है. जो लोग थोड़ा ज़्यादा जोखिम उठाना चाहते हैं, वे सीधे शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं. हालांकि, आईपीओ में निवेश सबसे ज़्यादा जोखिम भरा होता है, क्योंकि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता जिसका मूल्यांकन किया जा सके.

निवेशकों के पास कंपनी के प्रदर्शन, लाभप्रदता या प्रबंधन के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कोई पिछला डेटा नहीं होता. यह भी अनिश्चित है कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी कैसा प्रदर्शन करेगी. इसलिए निवेशकों को निवेश करने से पहले बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ और निवेश बैंकिंग प्रमुख अमित रामचंदानी के अनुसार, भारत के पूंजी बाजार परिपक्वता और लचीलेपन के मज़बूत संकेत दे रहे हैं. वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में कंपनियों ने 65 आईपीओ के ज़रिए लगभग 69,500 करोड़ रुपये, 18 योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के ज़रिए 45,200 करोड़ रुपये और 25 राइट्स इश्यू के ज़रिए 13,700 करोड़ रुपये जुटाए.

आईपीओ में निवेश करने से पहले सोचेंः

वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेंद्र कुमार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि आम निवेशक अक्सर शेयर बाजार में, खासकर आईपीओ के माध्यम से, निवेश करते समय, एक तरह का डर महसूस करते हैं, जैसे कि कुछ छूट जाने का डर (FOMO). आईपीओ के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, ऐसे निवेश अक्सर जोखिम भरे रहे हैं. पिछले 10 प्रमुख आईपीओ में, निवेशकों को कथित तौर पर मध्य से लंबी अवधि में उनमें से नौ में नुकसान का सामना करना पड़ा है.

कुछ लोगों का मानना ​​है कि वे आवंटन के तुरंत बाद अपने शेयर बेचकर तुरंत मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन यह एक अच्छा निवेश करने से ज़्यादा लॉटरी खेलने जैसा है. शेयर बाजार रोज़ाना निवेश के अवसर प्रदान करता है. एक आईपीओ छूटने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी संपत्ति बढ़ाने का मौका चूक गए हैं.

धीरेंद्र कुमार के अनुसार, आईपीओ को लॉटरी टिकट की तरह नहीं समझना चाहिए, जहां तुरंत लाभ की उम्मीद में पैसा लगाया जाता है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्य बात कंपनी की योग्यता के आधार पर निवेश करना है, न कि इस उम्मीद में कि उसके शेयर की कीमत तुरंत बढ़ जाएगी. तभी आपका निवेश वास्तव में फलदायी हो सकता है.

म्यूचुअल फंड कैसे करते हैं आईपीओ में निवेशः

वरिष्ठ वित्तीय विशेषज्ञ और विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज के संस्थापक, विजय मंत्री ने ईटीवी भारत के साथ साझा किया कि म्यूचुअल फंड योजनाओं के अपने विशिष्ट निवेश उद्देश्य होते हैं. उन्होंने बताया कि आईपीओ कभी-कभी अच्छा रिटर्न तो दे सकते हैं, लेकिन उनमें उच्च स्तर का जोखिम भी शामिल होता है-इसलिए केवल वही निवेशक इन पर विचार करें जो ऐसे जोखिमों को झेलने में सहज हों.

मंत्री ने स्पष्ट किया कि म्यूचुअल फंड कंपनियां ये निवेश विकल्प स्वतंत्र रूप से चुनती हैं और किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होतीं. उन्होंने आगे बताया कि शेयर बाजार में हमेशा जोखिम रहता है और किसी भी तरह के निवेश में मुनाफे की गारंटी नहीं होती. साथ ही, उन्होंने आम निवेशकों को सलाह दी कि उन्हें आईपीओ में पैसा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में अक्सर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है.

