IPO Anchor Lock-in Expiry: 16 नवंबर से जियो प्लेटफॉर्म्स समेत 23 कंपनियों के एंकर शेयर होंगे अनलॉक, आपके पास है कोई?
IPO Lock-In Alert: 16 नवंबर के बीच 23 कंपनियों में से 11 कंपनियों का 30 डेज और 12 कंपनियों का 90 डेज लॉक-इन खत्म होगा.
Published : November 14, 2026 at 5:33 PM IST
नई दिल्ली: अगर आपने हाल ही में किसी आईपीओ में पैसा लगाया है, तो अगले 15 दिन आपके लिए बहुत अहम होने वाले हैं. 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच शेयर बाजार में 23 कंपनियों के एंकर निवेशकों का लॉक-इन पीरिड खत्म होने वाला है. इसका सीधा मतलब है कि इन कंपनियों के बड़े निवेशकों को अपने शेयर बेचने की छूट मिल जाएगी और बाजार में इन शेयरों की सप्लाई बढ़ जाएगी.
इस बार कुल 23 कंपनियों में से 11 कंपनियों का 30 दिन वाला लॉक-इन खत्म होगा, जबकि 12 कंपनियों का 90 दिन वाला लॉक-इन खत्म होगा. इन कंपनियों के कुल शेयरों का करीब 13 फीसदी से 22 फीसदी हिस्सा अब ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएगा. ज्यादातर कंपनियों में यह हिस्सा 15 फीसदी के आसपास है. यानी बाजार में अचानक काफी शेयर आ जाएंगे, जिसका असर शेयर की कीमत पर भी पड़ सकता है.
30 दिन वाले लॉक-इन में कौन-कौन सी कंपनियां?
30 दिन वाले लॉक-इन में जिन 11 कंपनियों के शेयर खुलेंगे, उनमें सबसे ज्यादा शेयर फ्यूजन सीएक्स, जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और पारस हेल्थकेयर के खुलेंगे. इन 3 कंपनियों में करीब 22 फीसदी शेयर ट्रेडिंग के लिए फ्री होंगे.
इसके बाद एचडी फायर प्रोटेक्ट, टोनबो इमेजिंग इंडिया, सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज, बोनफिग्लिओली ट्रांसमिशन, ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स, बीएलएस पॉलिमर्स और एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज में करीब 15 फीसदी शेयर खुलेंगे, जबकि जियो प्लेटफॉर्म्स में सबसे कम 13 फीसदी शेयर खुलेंगे. अच्छी बात यह है कि इन 11 में से सभी 11 कंपनियां अभी अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रही हैं. यानी जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था, वे सभी फायदे में हैं.
इसमें सबसे आगे टोनबो इमेजिंग इंडिया है, जो अपने आईपीओ प्राइस से करीब 120 फीसदी ऊपर है. यानी आईपीओ में पैसा लगाने वालों का पैसा दोगुने से भी ज्यादा हो गया है. इसके बाद बीएलएस पॉलिमर्स 76 फीसदी, सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज 53 फीसदी, एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज 45 फीसदी, बोनफिग्लिओली ट्रांसमिशन 36 फीसदी, पारस हेल्थकेयर 33 फीसदी, जियो प्लेटफॉर्म्स 25 फीसदी, जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 24 फीसदी, ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स 18 फीसदी, एचडी फायर प्रोटेक्ट 15 फीसदी और फ्यूजन सीएक्स 6 फीसदी ऊपर है.
90 दिन वाले लॉक-इन वाली कंपनियां
90 दिन वाले लॉक-इन में 12 कंपनियां हैं - बिहारी लाल इंजीनियरिंग, शिपरॉकेट, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स, ललिता ज्वेलरी मार्ट, शंकेश ज्वैलर्स, सनशाइन पिक्चर्स, गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स, ऑगमोंट एंटरप्राइजेज, हाई-टेक इंजीनियर्स, स्काईवेज एयर सर्विसेज और सिम्बियोटेक फार्मालैब.
इनमें भी 13 फीसदी से 22 फीसदी शेयर फ्री होंगे. शिपरॉकेट और होराइजन औद्योगिक पार्क में सबसे ज्यादा 22 फीसदी शेयर खुलेंगे, जबकि 9 कंपनियों में 15 फीसदी और सनशाइन पिक्चर्स में 13 फीसदी शेयर खुलेंगे. इस ग्रुप में 12 में से 8 कंपनियां आईपीओ प्राइस से ऊपर हैं. सबसे ज्यादा टेम्प्सेंस इंस्ट्रूमेंट्स 80 फीसदी ऊपर है, उसके बाद ललिता ज्वेलरी मार्ट 74 फीसदी, सिम्बियोटेक फार्मालैब 63 फीसदी, बिहारी लाल इंजीनियरिंग 60 फीसदी, हाई-टेक इंजीनियर 46 फीसदी, शिपरॉकेट 32 फीसदी, सनशाइन पिक्चर्स 24 फीसदी और ऑगमोंट एंटरप्राइजेज 22 फीसदी ऊपर है.
वहीं, 4 कंपनियां अभी नुकसान में हैं. होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स 22 फीसदी नीचे, गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट 17 फीसदी नीचे, स्काईवेज़ एयर सर्विसेज 16 फीसदी नीचे और शंकेश ज्वैलर्स 3 फीसदी नीचे ट्रेड कर रही है.निवेशकों को क्या करना चाहिए?लॉक-इन खुलने का मतलब यह नहीं है कि शेयर गिरेगा ही. कई बार एंकर निवेशक अपने शेयर को होल्ड भी रखते हैं, खासकर जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही हो. लेकिन अगर बड़ी बिकवाली आती है, तो शेयर में शॉर्ट टर्म प्रेशर जरूर बन सकता है. इसलिए अगर आपने इन आईपीओ में पैसा लगाया है, तो 16 से 30 नवंबर के बीच अपने शेयरों पर नजर बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.
एंकर लॉक-इन एक्सपायरी क्या होता है?
जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है, तो आईपीओ खुलने से एक दिन पहले बड़े-बड़े निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड, एफआईआई, बड़े बैंक को शेयर दिए जाते हैं। इन्हें एंकर निवेशक कहते हैं. इन एंकर निवेशकों को एक शर्त पर शेयर मिलते हैं - कि वो एक तय समय तक अपने शेयर बेच नहीं सकते। इसी को लॉक इन पीरियड कहते हैं.
30 दिन और 90 दिन लॉक-इन का क्या मतलब?
मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियम के हिसाब से एंकर निवेशकों के शेयर 2 हिस्सों में लॉक होते हैं-
1- पहला 30 दिन के लॉक इन का होता है, जिसमें एंकर निवेशक को मिले कुल शेयरों का 50 फीसदी हिस्सा 30 दिन तक लॉक रहता है। 30 दिन पूरे होने पर वो इसे बेच सकते हैं.
2- दूसरा 90 दिन का होता है, जिसमें एंकर निवेशकों का बाकी बचा 50 फीसदी हिस्सा लॉक रहता है.
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