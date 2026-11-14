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IPO Anchor Lock-in Expiry: 16 नवंबर से जियो प्लेटफॉर्म्स समेत 23 कंपनियों के एंकर शेयर होंगे अनलॉक, आपके पास है कोई?

23 आईपीओ का लॉक इन पीरियड खुलेगा (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: अगर आपने हाल ही में किसी आईपीओ में पैसा लगाया है, तो अगले 15 दिन आपके लिए बहुत अहम होने वाले हैं. 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच शेयर बाजार में 23 कंपनियों के एंकर निवेशकों का लॉक-इन पीरिड खत्म होने वाला है. इसका सीधा मतलब है कि इन कंपनियों के बड़े निवेशकों को अपने शेयर बेचने की छूट मिल जाएगी और बाजार में इन शेयरों की सप्लाई बढ़ जाएगी.

इस बार कुल 23 कंपनियों में से 11 कंपनियों का 30 दिन वाला लॉक-इन खत्म होगा, जबकि 12 कंपनियों का 90 दिन वाला लॉक-इन खत्म होगा. इन कंपनियों के कुल शेयरों का करीब 13 फीसदी से 22 फीसदी हिस्सा अब ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएगा. ज्यादातर कंपनियों में यह हिस्सा 15 फीसदी के आसपास है. यानी बाजार में अचानक काफी शेयर आ जाएंगे, जिसका असर शेयर की कीमत पर भी पड़ सकता है.