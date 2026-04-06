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व्यवधानों के बीच कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% तक बहाल, घरेलू आपूर्ति सामान्य: इंडियन ऑयल

IOCL ने स्पष्ट किया है कि भले ही आयात में कुछ बाधाएं आई थीं, लेकिन अब स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 12:31 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 1:43 PM IST

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नई दिल्ली: ईरान और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने बड़ी राहत की खबर दी है. कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति अब संकट-पूर्व स्तर के 70 प्रतिशत तक वापस आ गई है.

सप्लाई चेन और प्राथमिकता
IOCL ने स्पष्ट किया है कि भले ही आयात में कुछ बाधाएं आई थीं, लेकिन अब स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है. कंपनी का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि इस अनिश्चितता के दौर में घरों और व्यवसायों को ऊर्जा की कमी न हो. वितरण को संतुलित करने के लिए अस्पताल, दवा कंपनियां (फार्मा) और शैक्षणिक संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है.

घरेलू रसोई गैस की स्थिति
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जनता को आश्वस्त किया है कि घरेलू एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है.

  • रिकॉर्ड डिलीवरी: केवल 4 अप्रैल को ही देशभर में 51 लाख से अधिक घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी की गई.
  • ऑनलाइन बुकिंग: डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ते हुए ऑनलाइन बुकिंग का आंकड़ा 95 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

सुरक्षा और पारदर्शिता: कालाबाजारी रोकने के लिए 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) आधारित डिलीवरी को 53% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है. सरकार ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का ही उपयोग करें.

5 किलो वाले 'छोटू' सिलेंडर की मांग में उछाल
प्रवासी मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिए 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडरों की मांग में भारी बढ़ोतरी देखी गई है. 23 मार्च से अब तक करीब 6.6 लाख ऐसे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं. इनकी विशेषता यह है कि इन्हें केवल एक वैध पहचान पत्र (ID Proof) दिखाकर खरीदा जा सकता है, इसके लिए किसी निवास प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती.

रिफाइनरी और ईंधन का स्टॉक
सरकार ने साफ किया है कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं. कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति भी पूरी तरह सामान्य है. घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाया गया है ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम की जा सके.

अधिकारियों ने नागरिकों से पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) न करने और अनावश्यक बुकिंग से बचने की अपील की है. सरकार और तेल कंपनियां मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आपूर्ति श्रृंखला में कोई बाधा न आए.

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Last Updated : April 6, 2026 at 1:43 PM IST

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