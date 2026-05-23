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पेट्रोल-डीजल संकट की खबरों पर IOC का बड़ा बयान, गाड़ी निकालने से पहले जरूर पढ़ें यह जरूरी खबर

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने यह साफ कर दिया है. कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर उन खबरों को खारिज किया है जिनमें ईंधन के संकट का दावा किया जा रहा था. आईओसी के मुताबिक, कुछ पेट्रोल पंपों पर देखी गई तेल की किल्लत पूरी तरह से स्थानीय और अस्थायी है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगी. आपूर्ति प्रभावित होने के मुख्य कारण

देश के कुछ हिस्सों में ईंधन की सप्लाई में आई इस रुकावट के पीछे आईओसी ने तीन प्रमुख कारण बताए हैं: फसल कटाई का मौसम: देश के कई राज्यों में इस समय फसलों की कटाई का सीजन चल रहा है. कृषि कार्यों में ट्रैक्टर और अन्य मशीनों के अत्यधिक उपयोग के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है. प्राइवेट पंपों से ग्राहकों का आना: निजी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतें सरकारी पंपों की तुलना में काफी अधिक हैं. इस वजह से आम उपभोक्ता निजी पंपों को छोड़कर सरकारी आउटलेट्स से तेल खरीद रहे हैं, जिससे वहां भीड़ बढ़ गई है. थोक खरीदारों की रीटेल पंपों पर निर्भरता: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से सीधे थोक (Bulk) में ईंधन खरीदना बहुत महंगा हो गया है. इसके चलते बड़े संस्थान और इंडस्ट्रीज सीधे रीटेल पेट्रोल पंपों पर आकर डीजल खरीद रहे हैं.