नए साल में छोटी बचत योजनाओं पर कितना मिलेगा Interest? PPF, सुकन्या और NSC की ब्याज दरों पर एक नजर

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) को लेकर अहम घोषणा की है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) समेत सभी प्रमुख योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह लगातार सातवीं तिमाही है जब सरकार ने ब्याज दरों को यथावत रखा है. ये दरें 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी.

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में क्या कहा गया

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए ब्याज दरें पिछली तिमाही (सितंबर-दिसंबर 2025) के समान ही रहेंगी. सरकार हर तिमाही में इन दरों की समीक्षा करती है, लेकिन इस बार भी निवेशकों को किसी बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा.

सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज

सुकन्या समृद्धि योजना, जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेहद लोकप्रिय है, उस पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर जारी रहेगी. यह छोटी बचत योजनाओं में सबसे आकर्षक दरों में से एक मानी जाती है. वहीं तीन साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत ही बनी रहेगी.

PPF, NSC और डाकघर योजनाएं

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर निवेशकों को पहले की तरह 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. डाकघर बचत जमा योजना पर ब्याज दर 4 प्रतिशत पर स्थिर रखी गई है. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) में निवेश करने वालों को जनवरी–मार्च तिमाही के दौरान 7.7 प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा.