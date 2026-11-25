Insurance Stocks: जेफरीज की 3 इंश्योरेंस शेयरों पर नजर, ब्रोकरेज को 42% तक अपसाइड टारगेट की उम्मीद
Insurance Stocks: ब्रोकरेज के मुताबिक, कमेटी का गठन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए पॉजिटिव संकेत है. ऐसे में मैक्स फाइनेंशियल समेत 3 स्टॉक्स फोकस हैं.
Published : November 25, 2026 at 5:23 PM IST
नई दिल्ली: इंश्योरेंस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स को लेकर चल रही हलचल के बीच ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने 3 शेयरों पर अपना भरोसा जताया है. IRDAI ने सितंबर 2026 में प्रस्तावित सुधारों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2026 तक आनी है. इस अनिश्चितता के बावजूद जेफरीज ने मैक्स फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और स्टार हेल्थ को अपनी पसंदीदा पिक्स बताया है.
ब्रोकरेज का मानना है कि कमेटी का गठन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए पॉजिटिव संकेत है. कमेटी का फोकस एजेंटों की कमाई, छोटे प्लेयर्स की चिंताओं और छोटे शहरों पर है, जिससे लगता है कि IRDAI पूरी तरह से अपना स्टैंड नहीं बदलेगा. कमीशन में राहत मिलने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा होगा, जबकि एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट (EOM) में छूट बढ़ने पर इंश्योरर्स को फायदा मिलेगा.
Max Financial Services Share Price Target
जेफरीज की टॉप पिक में मैक्स फाइनेंशियल है. ब्रोकरेज ने इसके लिए 2050 रुपये प्रति शेयर का टारगेट रखा है, जो मौजूदा भाव 1,444 से करीब 42 फीसदी ऊपर है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का 17 फीसदी का 3-साल का वीएनबी सीएजीआर, मजबूत एजेंसी नेटवर्क और डायवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स इसे बाकियों से अलग करता है. लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी चैनल सबसे अहम होता है, और अगर कमीशन नियमों में संतुलित बदलाव आता है तो मैक्स लाइफ जैसे मजबूत एजेंसी वाले प्लेयर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा.
Star Health & Allied Insurance Share Price Target
हेल्थ इंश्योरेंस में जेफरीज की पसंद स्टार हेल्थ है. इसके लिए 730 रुपये प्रति शेयर का टारगेट रखा गया है, जो मौजूदा भाव 569 रुपये से करीब 28.30 फीसदी ऊपर है. ब्रोकरेज के मुताबिक, स्टार हेल्थ का रिटेल हेल्थ में मजबूत नेटवर्क है, लेकिन रिस्क भी हैं.
कम इन्वेस्टमेंट इनकम, रिटेल हेल्थ सेगमेंट में ज्यादा क्लेम और कंबाइंड रेश्यो का बिगड़ना इसके लिए चुनौती बन सकता है. फिर भी, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाने पर कमेटी का फोकस स्टार हेल्थ जैसे रिटेल-फोकस्ड प्लेयर्स के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है.
ICICI Lombard General Insurance Share Price Target
जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में जेफरीज को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सबसे ज्यादा पसंद है. इसके लिए भी 2050 रुपये प्रति का टारगेट दिया गया है, जो मौजूदा भाव 1,737 रुपये से करीब 18 फीसदी ऊपर है. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मोटर और हेल्थ बिजनेस मजबूत है.
हालांकि, ब्रोकरेज ने रिस्क भी बताए हैं. अगर इन्वेस्टमेंट इनकम घटती है, मोटर और हेल्थ सेगमेंट में क्लेम बढ़ते हैं, या कंबाइंड रेश्यो में सुधार धीमा रहता है, तो टारगेट पर असर पड़ सकता है.
ब्रोकरेज की राय
कमेटी की अध्यक्षता आयुष्मान भारत के फाउंडिंग सीईओ डॉ. इंदु भूषण कर रहे हैं. कमेटी को यह देखना है कि सुधारों से रोजगार और एजेंटों की इनकम पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स और छोटे इंश्योरर्स के लिए ट्रांजिशन का रास्ता क्या हो, और छोटी प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए कमीशन लिमिट का फ्रेमवर्क कैसा हो. जेफरीज के मुताबिक, अचानक कोई बड़ा झटका नहीं आएगा, बल्कि फेजिंग और ग्लाइड पाथ के साथ धीरे-धीरे बदलाव होगा. निवेशकों के लिए 31 दिसंबर की रिपोर्ट सबसे बड़ा ट्रिगर होगी.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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