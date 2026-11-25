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Insurance Stocks: जेफरीज की 3 इंश्योरेंस शेयरों पर नजर, ब्रोकरेज को 42% तक अपसाइड टारगेट की उम्मीद

जेफरीज के टॉप पिक में 3 इंश्योरेंस स्टॉक्स (सांकेतिक फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: इंश्योरेंस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स को लेकर चल रही हलचल के बीच ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने 3 शेयरों पर अपना भरोसा जताया है. IRDAI ने सितंबर 2026 में प्रस्तावित सुधारों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2026 तक आनी है. इस अनिश्चितता के बावजूद जेफरीज ने मैक्स फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और स्टार हेल्थ को अपनी पसंदीदा पिक्स बताया है.

ब्रोकरेज का मानना है कि कमेटी का गठन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए पॉजिटिव संकेत है. कमेटी का फोकस एजेंटों की कमाई, छोटे प्लेयर्स की चिंताओं और छोटे शहरों पर है, जिससे लगता है कि IRDAI पूरी तरह से अपना स्टैंड नहीं बदलेगा. कमीशन में राहत मिलने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा होगा, जबकि एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट (EOM) में छूट बढ़ने पर इंश्योरर्स को फायदा मिलेगा.