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नेपाल की बाढ़ में Infosys पब्लिक सर्विसेज के CEO लापता, कंपनी का बयान आया सामने

नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज के सीईओ लैक्स गोपिसेट्टी लापता हो गए हैं, कंपनी उनसे संपर्क साधने में जुटी है.

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लैक्स गोपिसेट्टी (Photo credit- infosyspublicservices)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 9:45 AM IST

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नई दिल्ली: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद इन्फोसिस पब्लिक सर्विसेज के सीईओ लैक्स गोपिसेट्टी से संपर्क नहीं हो पा रहा है. इन्फोसिस कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि वे इस क्षेत्र में निजी यात्रा पर गए थे. कंपनी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लैक्स गोपिसेट्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसके लिए वे राहत एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं.

कंपनी और सरकार का आधिकारिक बयान
इन्फोसिस ने अपने बयान में कहा, "हम पुष्टि कर सकते हैं कि हमारे सहयोगी लैक्स गोपिसेट्टी इस समय संपर्क से बाहर हैं. हम संबंधित सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. इस मुश्किल समय में हम उनके परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं और उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है." कंपनी ने नेपाल में बाढ़ से हुई जान-माल की भारी हानि पर गहरा दुख भी जताया है.

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई इस आपदा के कारण कम से कम 320 भारतीय नागरिक लापता हैं. इसके अलावा, लगभग 400 भारतीय चीनी सीमा की तरफ फंसे हुए हैं. भारत सरकार ने नेपाल को इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है. राहत कार्यों के तहत, चीन की तरफ फंसे 153 भारतीयों को सुरक्षित नेपाल लाया गया है, जिनमें से 21 लोग काठमांडू के रास्ते सुरक्षित नई दिल्ली पहुंच चुके हैं.

कौन हैं लैक्स गोपिसेट्टी?
लैक्स गोपिसेट्टी इन्फोसिस की सहायक कंपनी 'इन्फोसिस पब्लिक सर्विसेज' के प्रमुख (सीईओ) हैं. यह कंपनी मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के डिजिटल बदलाव, रणनीति और तकनीकी संचालन का काम देखती है.

इन्फोसिस की वेबसाइट के अनुसार, वे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद करते हैं. इस पद से पहले, वे इन्फोसिस में ही ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट थे. इन्फोसिस से जुड़ने से पहले, वे एक्सेंचर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे. इसके अलावा उन्होंने आईबीएम (IBM), पीडब्ल्यूसी (PwC) और एचसीएल (HCL) जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियों में भी उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं.

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