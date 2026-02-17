ETV Bharat / business

AI के खतरे को इंफोसिस ने बनाया अवसर, एंथ्रोपिक के साथ हाथ मिलाते ही शेयरों में 3% की जोरदार उछाल

बेंगलुरु: भारतीय आईटी जगत की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने आज तकनीकी दुनिया में एक बड़ा धमाका किया है. जिस अमेरिकी एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक के नए टूल्स ने कुछ दिन पहले वैश्विक आईटी शेयरों में भारी गिरावट पैदा की थी, उसी के साथ इंफोसिस ने एक रणनीतिक साझेदारी का एलान कर दिया है. इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह देखा गया और इंफोसिस के शेयरों ने पिछले कई दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगाते हुए जोरदार वापसी की है.

बाजार की उथल-पुथल और इंफोसिस का पलटवार

फरवरी महीने की शुरुआत आईटी सेक्टर के लिए काफी डरावनी रही थी. 3 फरवरी को एंथ्रोपिक द्वारा एक उन्नत लीगल एआई टूल और क्लाउड कोड लॉन्च करने के बाद निवेशकों में यह डर बैठ गया था कि एआई अब कोडिंग और परामर्श जैसे पारंपरिक आईटी कार्यों की जगह ले लेगा. इस डर के कारण इंफोसिस का शेयर जो कभी 1,728 रुपये के करीब था, लुढ़ककर 1,281 रुपये के निचले स्तर पर आ गया था.

लेकिन मंगलवार को इस साझेदारी की खबर ने निवेशकों के घावों पर मरहम का काम किया. शेयर सुबह 1,370 रुपये पर खुलकर तेजी से ऊपर चढ़े और इंट्रा-डे में 1,411 रुपये का हाई छुआ. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इंफोसिस ने 'खतरे' को अपना 'साझेदार' बनाकर निवेशकों को यह संदेश दिया है कि भारतीय आईटी कंपनियां एआई से डरने के बजाय उसे अपना रही हैं.

करार की मुख्य बातें: 'एजेंटिक एआई' पर फोकस

इंफोसिस और एंथ्रोपिक के बीच यह समझौता केवल एक साधारण तकनीकी आदान-प्रदान नहीं है. इसके तहत इंफोसिस अपने एआई-फर्स्ट प्लेटफॉर्म 'Topaz' के साथ एंथ्रोपिक के अत्याधुनिक 'Claude' मॉडल का एकीकरण करेगी.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: दोनों कंपनियां मिलकर एक समर्पित 'Anthropic Center of Excellence' की स्थापना करेंगी. इसका प्राथमिक उद्देश्य ऐसे 'एआई एजेंट्स' बनाना है जो उद्योगों की विशिष्ट समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल कर सकें.

क्षेत्र-विशिष्ट समाधान: यह साझेदारी मुख्य रूप से दूरसंचार , वित्तीय सेवा, विनिर्माण और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे विनियमित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी.