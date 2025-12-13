महंगाई खा जाएगी आपकी बचत! 20 साल बाद 1 करोड़ की कीमत बस 31 लाख?
अक्सर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपये पर्याप्त हैं, लेकिन महंगाई धीरे-धीरे इसकी खरीदने की शक्ति घटाती है, जानिए पूरी गणना
हैदराबाद: अक्सर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपये जमा करना सुरक्षित और आरामदायक भविष्य की गारंटी है. लेकिन आर्थिक हकीकत यह है कि आज का 1 करोड़ आने वाले वर्षों में उतनी ताकत नहीं रखेगा. इसका मुख्य कारण है महंगाई (Inflation), जो धीरे-धीरे पैसे की असली कीमत घटाती रहती है.
1 करोड़ की भविष्य में असली कीमत
महंगाई के चलते आपके पैसे की खरीदने की शक्ति समय के साथ सिकुड़ती जाती है. उदाहरण के तौर पर, अगर औसत महंगाई दर 6% मान ली जाए, तो आज का 1 करोड़ रुपये भविष्य में बहुत कम मूल्य का रह जाएगा.
- 2035 में (10 साल बाद), 1 करोड़ की असली वैल्यू लगभग 55.83 लाख रुपये रह जाएगी.
- 2045 में (20 साल बाद), यह घटकर लगभग 31.18 लाख रुपये हो जाएगी.
- 2055 में (30 साल बाद), केवल 17.41 लाख रुपये की शक्ति बचेगी.
- और 2075 में (50 साल बाद), 1 करोड़ का वास्तविक मूल्य सिर्फ 5.42 लाख रुपये जैसा रह जाएगा.
यानी नाम तो वही रहेगा, लेकिन उसकी खरीदने की क्षमता 90% से भी अधिक कम हो जाएगी. यही वजह है कि सिर्फ पैसे बचाने पर भरोसा करना भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है.
सिर्फ बचत करना पर्याप्त नहीं
सिर्फ बचत खाते या नकद में पैसा रखने से उसका मूल्य धीरे-धीरे घटता रहता है. इसे वित्तीय विशेषज्ञ अक्सर ‘साइलेंट किलर’ कहते हैं, क्योंकि यह साल दर साल आपकी मेहनत की कमाई को कमजोर कर देता है.
महंगाई से आगे बढ़ने के उपाय
तो, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या कदम उठाए जाएँ? सबसे जरूरी है कि पैसे को ऐसी जगह निवेश किया जाए, जो महंगाई से तेज़ी से बढ़े. इसके लिए विकल्प हैं: शेयर बाजार, SIP (Systematic Investment Plan), रियल एस्टेट, बिजनेस या स्टार्टअप्स. इन एसेट्स की लंबी अवधि में ग्रोथ महंगाई से अधिक होती है, जिससे आपकी संपत्ति वास्तविक रूप से बढ़ती रहती है.
सार यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में सिर्फ जमा राशि को महत्व देना पर्याप्त नहीं है. महंगाई की दर और निवेश की रणनीति दोनों को ध्यान में रखते हुए ही भविष्य में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है. सही निवेश और लंबी अवधि की योजना बनाकर ही आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके आज के पैसे भविष्य में भी उतनी ही ताकत रखे.
