दिल्ली-लंदन हीथ्रो के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी इंडिगो
इंडिगो एयरलाइन एयरलाइन हर हफ्ते दिल्ली से लंदन के लिए कुल 12 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी.
By ANI
Published : December 24, 2025 at 3:09 PM IST
नई दिल्ली: इंडिगो 2 फरवरी 2026 से दिल्ली और लंदन हीथ्रो के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करेगी. एयरलाइन की योजना बोइंग 787 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके हफ्ते में पांच बार ये फ्लाइट्स ऑपरेट करने की है. इस नई सर्विस में पैसेंजर्स को इंडिगो स्ट्रेच और इकोनॉमी क्लास समेत दो तरह के सीटिंग ऑप्शन मिलेंगे.
इंडिगो की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक एयरलाइन अभी मुंबई और लंदन हीथ्रो के बीच हर दिन फ्लाइट्स ऑपरेट करती है. दिल्ली रूट जुड़ने के साथ एयरलाइन हर हफ्ते लंदन के लिए कुल 12 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी.
दिल्ली से लंदन की फ्लाइट, जिसका नंबर 6E 0003 है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर निकलेगी और दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर पहुंचेगी. लंदन से वापसी की फ्लाइट, जिसका नंबर 6E 0004 है, शाम 5 बजकर 15 मिनट पर निकलेगी और अगले दिन सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी.
इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जताई खुशी
इस संबंध में इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स ने कहा, "हमें दिल्ली और लंदन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करते हुए खुशी हो रही है, जिससे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच यात्रा के और ऑप्शन मिलेंगे. यह डेवलपमेंट हाल ही में मुंबई से लंदन के लिए हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स और दिल्ली और मुंबई से मैनचेस्टर के लिए सर्विस शुरू करने के बाद हुआ है."
उन्होंने कहा कि इस सर्विस से उम्मीद है कि यह दोनों शहरों के बीच कॉमर्स, टूरिज्म और परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए यात्रा की बढ़ती मांग को सपोर्ट करेगी. इंडिगो इंटरनेशनल यात्रा को आसान और ज़्यादा आसान बनाने के लिए कमिटेड है, साथ ही भारत और दुनिया की खास जगहों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है.
बड़े प्लान का हिस्सा
नया रूट दिल्ली से इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ाने के एक बड़े प्लान का हिस्सा है. हाल ही में, एयरलाइन ने डेनपसार, क्राबी, हनोई, ग्वांगझू और मैनचेस्टर जैसे दूसरे शहरों के लिए भी फ्लाइट्स शुरू की हैं. कंपनी ने यह भी अनाउंस किया है कि वह जनवरी 2026 में एथेंस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करेगी.
पिछले साल, एयरलाइन ने भारत के अलग-अलग हिस्सों से 10 नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और 30 से ज़्यादा नए इंटरनेशनल रूट जोड़े हैं. कंपनी किराए को सस्ता रखने और फ्लाइट्स समय पर पहुंचने पर फोकस करती है. लंदन हीथ्रो के लिए नई फ्लाइट्स नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से वेट या डैम्प लीज पर लिए गए एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके ऑपरेट की जाएंगी.
यह भी पढ़ें- बंगाल में वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए 4,600 माइक्रो-ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग शुरू, गड़बड़ियों की पहचान करेंगे