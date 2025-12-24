ETV Bharat / business

दिल्ली-लंदन हीथ्रो के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी इंडिगो

नई दिल्ली: इंडिगो 2 फरवरी 2026 से दिल्ली और लंदन हीथ्रो के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करेगी. एयरलाइन की योजना बोइंग 787 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके हफ्ते में पांच बार ये फ्लाइट्स ऑपरेट करने की है. इस नई सर्विस में पैसेंजर्स को इंडिगो स्ट्रेच और इकोनॉमी क्लास समेत दो तरह के सीटिंग ऑप्शन मिलेंगे.

इंडिगो की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक एयरलाइन अभी मुंबई और लंदन हीथ्रो के बीच हर दिन फ्लाइट्स ऑपरेट करती है. दिल्ली रूट जुड़ने के साथ एयरलाइन हर हफ्ते लंदन के लिए कुल 12 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी.

दिल्ली से लंदन की फ्लाइट, जिसका नंबर 6E 0003 है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर निकलेगी और दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर पहुंचेगी. लंदन से वापसी की फ्लाइट, जिसका नंबर 6E 0004 है, शाम 5 बजकर 15 मिनट पर निकलेगी और अगले दिन सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी.

इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जताई खुशी

इस संबंध में इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स ने कहा, "हमें दिल्ली और लंदन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करते हुए खुशी हो रही है, जिससे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच यात्रा के और ऑप्शन मिलेंगे. यह डेवलपमेंट हाल ही में मुंबई से लंदन के लिए हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स और दिल्ली और मुंबई से मैनचेस्टर के लिए सर्विस शुरू करने के बाद हुआ है."