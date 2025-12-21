ETV Bharat / business

IndiGo यात्रियों को देगी मुआवजा, इस तारीख से शुरू होगा भुगतान

इंडिगो एयरलाइन 26 दिसंबर से रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों को 10 हजार रुपये के ट्रैवल वाउचर जारी करेगी, DGCA निगरानी करेगा.

सांकेतिक फोटो (ANI)
नई दिल्ली: दिसंबर की शुरुआत में बड़े पैमाने पर हुई फ्लाइट रद्दीकरण की घटनाओं से प्रभावित यात्रियों को राहत मिलने वाली है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo अगले हफ्ते से मुआवजा देना शुरू करेगी. यह फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बाद लिया गया है. सरकार ने एयरलाइन को निर्देश दिया है कि सभी पात्र यात्रियों तक मुआवजा जल्द से जल्द पहुंचाया जाए.

₹10,000 के ट्रैवल वाउचर जारी करेगी IndiGo
IndiGo 26 दिसंबर से उन यात्रियों को ₹10,000 के ट्रैवल वाउचर जारी करेगी, जो 3, 4 और 5 दिसंबर को फ्लाइट रद्द होने के कारण कई घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे. यह वाउचर सरकार के नियमों के तहत मिलने वाले ₹5,000 से ₹10,000 के मुआवजे के अतिरिक्त होगा. इसका उद्देश्य यात्रियों को हुई असुविधा की भरपाई करना है.

किन यात्रियों को पहले मिलेगा मुआवजा
सबसे पहले मुआवजा उन यात्रियों को दिया जाएगा जिन्होंने IndiGo की आधिकारिक वेबसाइट से सीधे टिकट बुक किए थे. ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पूरी जानकारी पहले से एयरलाइन के पास उपलब्ध है. इसके बाद IndiGo ट्रैवल एजेंटों और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों (OTA) से यात्रियों का डेटा जुटाकर उन्हें भी सीधे भुगतान सुनिश्चित करेगी.

DGCA और Air Seva की भूमिका
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) यह सुनिश्चित करेगा कि हर पात्र यात्री को मुआवजा मिले. इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय Air Seva पोर्टल के जरिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा. इससे लंबित शिकायतों और भुगतान में हो रही देरी को समय रहते सुलझाया जा सकेगा.

OTA से बुकिंग करने वालों की परेशानी
हालांकि IndiGo ने रद्द की गई फ्लाइट्स के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन OTA के जरिए टिकट बुक कराने वाले कई यात्रियों को अब तक पूरा रिफंड नहीं मिला है. कुछ मामलों में एयरलाइन ने पैसा लौटा दिया, लेकिन OTA ने बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स में राशि क्रेडिट नहीं की. DGCA ने सभी OTA को निर्देश दिया है कि यात्रियों को बिना किसी कटौती के पूरी राशि वापस की जाए.

फ्लाइट रद्दीकरण का बड़ा आंकड़ा
1 से 9 दिसंबर के बीच IndiGo ने कुल 4,354 फ्लाइट्स रद्द की थीं. इनमें से 3, 4 और 5 दिसंबर को ही 2,507 फ्लाइट्स रद्द हुईं, जिनमें 2,456 घरेलू और 51 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल थीं. औसतन प्रति फ्लाइट 150 यात्रियों को मानें तो लगभग 3.8 लाख यात्रियों को वाउचर मिल सकता है. अनुमान है कि कुल मुआवजा राशि ₹376 करोड़ से अधिक हो सकती है, जिसमें देरी के कारण मिलने वाला अतिरिक्त मुआवजा भी शामिल है.

