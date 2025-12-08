ETV Bharat / business

IndiGo के शेयर बुरी तरह गिरे, निवेशकों को भारी नुकसान

मुंबई: इंडिगो एयरलाइंस की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेज गिरावट के साथ खुले. बीएसई पर शेयर 6.6 प्रतिशत गिरकर 5,015 रुपये के इंट्राडे निचले स्तर पर आ गए. हालांकि बाद में सुधार आया और सुबह 9:45 बजे शेयर 5,159.50 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो 3.93 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है.

DGCA का दबाव और शॉ-कॉज नोटिस

शेयरों में यह गिरावट DGCA द्वारा इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को शॉ-कॉज़ नोटिस का जवाब देने की समयसीमा बढ़ाने के बाद आई. यह नोटिस एयरलाइन की हालिया ऑपरेशनल समस्याओं और उड़ानों की रद्दगी को लेकर जारी किया गया है. DGCA ने कहा कि पिछले सप्ताह की भारी उड़ान रद्दगियों ने देशभर में यात्रियों को असुविधा और तनाव में डाल दिया.

नियामक ने यह भी बताया कि ये व्यवधान एयरलाइन द्वारा संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के कार्यान्वयन में उचित योजना न बनाने के कारण उत्पन्न हुए. ये नियम क्रू की ड्यूटी अवधि और अनिवार्य विश्राम समय निर्धारित करते हैं और हाल ही में लागू हुए हैं, जिससे एयरलाइन के संचालन में बड़ी चुनौतियाँ आई हैं.

ऑपरेशन में बड़ी विफलताएं

DGCA के नोटिस में कहा गया कि इंडिगो की “बड़ी पैमाने पर संचालन विफलताएं” योजना, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में गंभीर चूक को दर्शाती हैं. एयरलाइन के जिम्मेदार प्रबंधक को 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया है, अन्यथा नियामक उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्रवाई करेगा.