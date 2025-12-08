ETV Bharat / business

IndiGo Crisis: 6 दिन में कंपनी के 37,000 करोड़ रुपये डूबे

मुंबई: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के शेयर सोमवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुए. कंपनी का शेयर 10 प्रतिशत तक गिरकर 4,842 रुपये पर आ गया. यह फरवरी 2022 के बाद की सबसे बड़ी एक-दिवसीय गिरावट है. पिछले छह ट्रेडिंग दिनों में शेयर में कुल 16.4 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 37,000 करोड़ रुपये कम हो गया.

रद्द उड़ानें और देरी बनी वजह

शेयर में गिरावट का मुख्य कारण इंडिगो की उड़ानों में लगातार रद्दीकरण और देरी है. एयरलाइन नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के अनुसार संचालन में बदलाव कर रही है, लेकिन नियामक द्वारा तय समयसीमा तक इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाई. इसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और निवेशकों में बेचैनी बढ़ गई.

विश्लेषकों का कहना है कि इस संकट ने कंपनी की कमाई में सुधार की उम्मीदों को कमजोर कर दिया है. ब्रोकरेज फर्म इंवेस्टेक ने इंटरग्लोब एविएशन पर ‘सेल’ रेटिंग बरकरार रखी और लक्ष्य मूल्य 4,040 रुपये तय किया है.

नियामक ने दी अस्थायी छूट

इंडिगो और एक अन्य एयरलाइन ने 7 दिसंबर को अधिक समय की मांग की थी. इसके बाद नियामक ने 8 दिसंबर शाम 6 बजे तक अस्थायी छूट दी. हालांकि नियामक ने स्पष्ट कर दिया कि अब कोई और समय बढ़ाया नहीं जाएगा.