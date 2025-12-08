ETV Bharat / business

IndiGo Crisis: 6 दिन में कंपनी के 37,000 करोड़ रुपये डूबे

इंडिगो की उड़ान अव्यवस्था से इंटरग्लोब एविएशन का शेयर 10% गिरा. छह दिनों में 37,000 करोड़ का बाजार मूल्य डूबा.

मुंबई: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के शेयर सोमवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुए. कंपनी का शेयर 10 प्रतिशत तक गिरकर 4,842 रुपये पर आ गया. यह फरवरी 2022 के बाद की सबसे बड़ी एक-दिवसीय गिरावट है. पिछले छह ट्रेडिंग दिनों में शेयर में कुल 16.4 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 37,000 करोड़ रुपये कम हो गया.

रद्द उड़ानें और देरी बनी वजह
शेयर में गिरावट का मुख्य कारण इंडिगो की उड़ानों में लगातार रद्दीकरण और देरी है. एयरलाइन नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के अनुसार संचालन में बदलाव कर रही है, लेकिन नियामक द्वारा तय समयसीमा तक इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाई. इसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और निवेशकों में बेचैनी बढ़ गई.

विश्लेषकों का कहना है कि इस संकट ने कंपनी की कमाई में सुधार की उम्मीदों को कमजोर कर दिया है. ब्रोकरेज फर्म इंवेस्टेक ने इंटरग्लोब एविएशन पर ‘सेल’ रेटिंग बरकरार रखी और लक्ष्य मूल्य 4,040 रुपये तय किया है.

नियामक ने दी अस्थायी छूट
इंडिगो और एक अन्य एयरलाइन ने 7 दिसंबर को अधिक समय की मांग की थी. इसके बाद नियामक ने 8 दिसंबर शाम 6 बजे तक अस्थायी छूट दी. हालांकि नियामक ने स्पष्ट कर दिया कि अब कोई और समय बढ़ाया नहीं जाएगा.

सुधार की दिशा में कदम
इंडिगो ने कहा कि उसकी सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं. रविवार को एयरलाइन ने 1,650 से अधिक उड़ानें संचालित कीं, जो पिछले दिन की 1,500 उड़ानों से अधिक थीं. समय पर संचालन (On-Time Performance) 30 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया है. रिफंड और बैगेज सेवाएं भी अब पूरी क्षमता से काम कर रही हैं.

क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई
इंडिगो ने उच्च-स्तरीय *क्राइसिस मैनेजमेंट टीम* बनाई है. इसमें चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता, बोर्ड सदस्य ग्रेग सेरेट्सकी, माइक व्हिटेकर, अमिताभ कांत और CEO पीटर एल्बर्स शामिल हैं. टीम का काम परिचालन को जल्दी सामान्य करना और रद्दीकरण तथा देरी को कम करना है.

कंपनी का कहना है कि 10 दिसंबर तक उसका नेटवर्क पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा और यात्रियों को सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी.

