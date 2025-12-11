इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से प्रभावित यात्रियों के लिए 10000 रुपये मुआवजे की घोषणा
इंडिगो एयरलाइन ने उड़ानों के कैंसिल होने से प्रभावित हुए यात्रियों के लिए मुआवजे की घोषणा की है.
Published : December 11, 2025 at 2:53 PM IST
नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइन ने पिछले हफ्ते देश भर में बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होने से प्रभावित हुए यात्रियों के लिए मुआवजे की घोषणा की है. इंडिगो उन सभी यात्रियों को 10,000 रुपये का मुआवजा देगी जिनकी उड़ानें 3, 4 और 5 दिसंबर के दौरान रद्द या लंबे समय तक देरी से उड़ान भरी थीं. यह मुआवजा उस राशि के अलावा होगा जो DGCA के नियमों के तहत फ्लाइट कैंसिल होने पर पैसेंजर को दी जानी चाहिए.
एयरलाइन ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि प्रभावित यात्रियों को यह मुआवजा बाउचर के रूप में दिया जाएगा और 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा. यानी यात्री 10,000 रुपये के बाउचर का इस्तेमाल पूरे साल कभी कर सकेंगे, उन्हें यात्रा करनी होगी.
बयान में कहा गया, "इंडिगो को दुख के साथ यह मानना है कि 3/4/5 दिसंबर 2025 को यात्रा करने वाले हमारे कुछ ग्राहक कुछ एयरपोर्ट्स पर कई घंटों तक फंसे रहे और उनमें से कई पर भीड़ की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा. हम बुरी तरह से प्रभावित ग्राहकों को 10,000 रुपये के ट्रैवल वाउचर देंगे. इन ट्रैवल वाउचर का इस्तेमाल अगले 12 महीनों तक इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है."
बयान में कहा गया, "यह मुआवजा मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के तहत प्रतिबद्धता के अलावा है, जिसके अनुसार, इंडिगो उन ग्राहकों को फ्लाइट के ब्लॉक टाइम के आधार पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये का मुआवजा देगी, जिनकी फ्लाइट्स डिपार्चर टाइम के 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गईं."
हालांकि, इंडिगो एयरलाइन ने यह नहीं बताया है कि "बुरी तरह प्रभावित" का क्या मतलब है और वह मुआवजे के लिए ग्राहकों की पहचान कैसे करेगी.
इंडिगो की पिछले कई दिनों से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिसकी वजह से विमानन कंपनी आलोचना और कार्रवाई का सामना कर रही है. एयरलाइन ने एक रिलीज में यह भी कहा कि उसने कैंसिल फ्लाइट्स के लिए पहले ही जरूरी रिफंड कर दिए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिगो ने गुरुवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट से संचालित होने वाली 60 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं. एयरलाइन ने गुरुवार को 1,950 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने की अपनी योजना का ऐलान किया था.
नए पायलट और क्रू ड्यूटी नियमों को लागू करने से जुड़ी प्लानिंग में नाकामी की वजह से इंडिगो के ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर रुकावटें आई हैं. 2 दिसंबर को रुकावट शुरू होने तक एयरलाइन हर दिन करीब 2,300 फ्लाइट्स चला रही थी. अधिकारियों ने इंडिगो को अपने ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए विंटर शेड्यूल फ्लाइट्स में 10 प्रतिशत की कमी करने का निर्देश दिया है.
