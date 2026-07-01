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IndiGo का बड़ा धमाका: लॉन्च हुआ सबसे सस्ता 'IndiGo Lite' किराया, मुफ्त सीट के साथ मिलेंगे ये बड़े फायदे

नई दिल्ली: भारतीय विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंडिगो ने हवाई यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. कंपनी ने एक नई एंट्री-लेवल इकोनॉमी क्लास श्रेणी 'इंडिगो लाइट' पेश की है. यह सेवा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए है जो बिना भारी सामान (चेक-इन बैगेज) के केवल हैंड बैग के साथ सफर करते हैं.

क्या है इंडिगो लाइट और इसके फायदे?

इंटरग्लोब एविएशन द्वारा संचालित इंडिगो ने बुधवार को बताया कि इस श्रेणी में यात्रियों को एयरलाइन के पूरे पोर्टफोलियो में सबसे कम और सस्ता मूल किराया मिलेगा. इसके तहत यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक ऑटो-असाइंड सीट मुफ्त दी जाएगी.

सामान ले जाने के कड़े नियम

इस नए टिकट विकल्प के तहत यात्री अपने साथ विमान के केबिन में केवल 7 किलोग्राम तक का एक बैग ले जा सकते हैं. इसमें मुफ्त चेक-इन सामान की सुविधा नहीं मिलेगी. यदि यात्रा के दौरान अतिरिक्त सामान पाया जाता है, तो हवाई अड्डे पर निर्धारित शुल्क देना होगा.

किन उड़ानों पर मिलेगी सुविधा?

कंपनी के अनुसार, 'इंडिगो लाइट' किराया विकल्प सभी सीधी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपलब्ध रहेगा. यह एकतरफा और राउंड-ट्रिप, दोनों प्रकार की यात्राओं पर लागू होगा. यह छोटे बिजनेस ट्रिप या वीकेंड पर घूमने जाने वालों के लिए बेहद किफायती साबित होगा.