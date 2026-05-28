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हवाई यात्रियों को झटका, एअर इंडिया के बाद IndiGo ने भी घरेलू उड़ानों में की 7% तक की कमी

नई दिल्ली: भारतीय विमानन क्षेत्र में इस समय बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. देश की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन इंडिगो ने जून से अगस्त 2026 के बीच अपनी घरेलू उड़ान क्षमता में 5 से 7 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है. लागत में बढ़ोतरी और गर्मियों की छुट्टियों के बाद हवाई सफर की मांग में आई कमी को देखते हुए एयरलाइन ने यह कदम उठाया है. इंडिगो से पहले एअर इंडिया भी जून और जुलाई के लिए अपनी घरेलू उड़ानों में 22 फीसदी की भारी कटौती की घोषणा कर चुकी है.

ईंधन की बढ़ती कीमतें और अन्य चुनौतियां

विमानन विशेषज्ञों के अनुसार, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई ईंधन की कीमतों में लगातार हो रहा इजाफा इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण है. किसी भी एयरलाइन के कुल परिचालन खर्च का लगभग 25% हिस्सा ईंधन पर खर्च होता है. हाल ही में ईरान और मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ है, जिससे कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं. इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपये ने भी भारतीय एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा दिया है.

हालांकि, इंडिगो से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह कटौती पूरी तरह से मांग आधारित है और इसका ईंधन की कीमतों से सीधा संबंध नहीं है. आमतौर पर मई में स्कूलों की छुट्टियां खत्म होने के बाद जून से अगस्त के दौरान हवाई यात्रियों की संख्या में गिरावट आती है, जिसे देखते हुए कंपनियां अपनी उड़ानों की संख्या को नियंत्रित कर रही हैं.