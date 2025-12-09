ETV Bharat / business

'IndiGo संकट प्री‑प्लान्ड था', पायलट संघ ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की

नई दिल्ली: देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) में पिछले सप्ताह शुरू हुआ ऑपरेशनल संकट अब दूसरी हफ्ते में भी जारी है. Federation of Indian Pilots (FIP) के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने आरोप लगाया है कि यह संकट कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एयरलाइन की वरिष्ठ प्रबंधन टीम द्वारा “पूर्व नियोजित” था. रंधावा ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा, “यह समस्या मौसम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) या क्रू की कमी की वजह से नहीं है. यह जानबूझकर पैदा किया गया संकट है.”

‘150 अतिरिक्त उड़ानों का बोझ’

रंधावा इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू, में कहा कि इंडिगो ने सर्दियों के शेड्यूल में लगभग 150 अतिरिक्त दैनिक उड़ानें जोड़ दी थीं. इसके लिए नेटवर्क प्लानिंग और क्रू उपयोग सॉफ़्टवेयर में बदलाव आवश्यक था. उनका दावा है कि कंपनी ने योजना बनाई कि सभी विमान और क्रू उपलब्ध होने के बावजूद उड़ानें रद्द की जाएं, जिससे सरकार और नियामकों पर दबाव बढ़े और नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को वापस लिया जा सके.

वरिष्ठ प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई की मांग

FIP अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए. उनका कहना है, “सीनियर मैनेजमेंट को हजारों करोड़ का जुर्माना लगाया जाना चाहिए और आपराधिक मुकदमे चलाए जाने चाहिए. उन्होंने यात्रियों और पायलटों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है.”

सरकार और DGCA की प्रतिक्रिया

सिविल एविएशन मंत्री K राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो की सर्दियों की उड़ान संख्या कम कर दी जाएगी और कुछ उड़ानों को अन्य एयरलाइनों में स्थानांतरित किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि 1-8 दिसंबर के बीच रद्द 7,30,655 PNR के लिए 745 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं और फंसे हुए 9,000 यात्रियों के बैग में से 6,000 लौटाए जा चुके हैं.