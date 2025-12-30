ETV Bharat / business

IndiGo का न्यू ईयर गिफ्ट, पायलटों की सैलरी में की भारी बढ़ोतरी

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने पायलटों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह कदम ऐसे समय में लिया गया है, जब हाल ही में पायलट रॉस्टरिंग और फ्लाइट ऑपरेशन में व्यवधानों के कारण एयरलाइन को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा. नई घोषणा के अनुसार पायलट भत्तों में 25 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

विकसित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) नियमों के तहत रात में लैंडिंग की सीमा कम करने के कारण पायलटों की ड्यूटी शेड्यूलिंग चुनौतीपूर्ण हो गई थी. इसके चलते एयरलाइन को एक ही दिन में 1,600 से अधिक फ्लाइट रद्द करनी पड़ी.

IndiGo ने पायलटों को मिलने वाले कई भत्तों में सुधार किया है.

घरेलू लेओवर भत्ता: कैप्टन के लिए 10.01 से 24 घंटे के लेओवर पर भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया. फर्स्ट ऑफिसर का भत्ता 1,000 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये हुआ.

लेओवर समय सीमा से अधिक: 24 घंटे से अधिक समय पर कैप्टन को 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति घंटे और फर्स्ट ऑफिसर को 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति घंटे दिया जाएगा.

नाइट भत्ता: रात की ड्यूटी के लिए कैप्टन को प्रति घंटे 2,000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर को 1,000 रुपये मिलेगा.

डेडहेड भत्ता: कैप्टन के लिए प्रति शेड्यूल ब्लॉक घंटे 4,000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर के लिए 2,000 रुपये तय किया गया. डेडहेड का मतलब है कि पायलट एक उड़ान से दूसरे स्थान तक यात्रियों के रूप में यात्रा करता है और वहां से उड़ान संचालित करता है.