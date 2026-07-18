UPI पेमेंट 10 साल में ₹314 लाख करोड़ तक पहुंचा; 10 देश में INR में लेन-देन की सुविधा, जानिए विदेश में कैसे करें ट्रांजैक्शन
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ 18 समझौते किए, जिसमें UPI डील भी शामिल है. आईए जानते हैं ये क्या है.
Published : July 18, 2026 at 4:55 PM IST
UPI Payment India: देखिए, 10 साल में दुनिया कितनी बदल गई. पहले आपकी जेब में या पर्स में पैसे होते थे. लेकिन, आज आपके मोबाइल में पैसे हैं, जिससे आप दुनिया जहां की हर चीज खरीद सकते हैं. ये संभव हुआ है यूपीआई (UPI) यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface) से. दस साल पहले 11 अप्रैल 2016 को शुरू हुए यूपीआई ने पहले साल 2 करोड़ ट्रांजैक्शन में 0.07 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट किया.
ये आंकड़ा अब बढ़कर 24,162 करोड़ ट्रांजेक्शन में 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. अब ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं रही. आज सिंगापुर, फ्रांस, यूएई समेत दुनिया भर के 9 देशों में आधिकारिक तौर पर हम यूपीआई के जरिए INR यानी भारतीय रुपए में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ UPI डील की है. यानी, अब इन देशों में पेमेंट के लिए हमें पहले भारतीय रुपए को वहां की लोकल करेंसी में बदलने की जरूरत नहीं होगी, पेमेंट सीधे INR में ही हो जाएगा. आईए समझते हैं कि ये UPI क्या है? इससे विदेश में ट्रांजैक्शन की पूरी प्रक्रिया क्या है?
UPI क्या है: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India यानी NPCI) के अनुसार, UPI एक रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो कई बैंक अकाउंट्स को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ता है. यह बैंकिंग की कई सुविधाओं, आसानी से फंड ट्रांसफर करने और मर्चेंट पेमेंट को एक साथ लाता है, जिससे यूजर्स बिना वॉलेट टॉप-अप किए 24/7 तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. यह पीयर-टू-पीयर यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पेमेंट रिक्वेस्ट की सुविधा भी देता है, जिसे जरूरत और सुविधा के अनुसार शेड्यूल और पे किया जा सकता है.
UPI कब लॉन्च हुआ: NPCI ने 21 मेंबर बैंकों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में RBI के गवर्नर डॉ. रघुराम जी राजन के हाथों से लॉन्च कराया. इसके बाद बैंकों ने 25 अगस्त 2016 से Google Play Store पर अपने UPI-इनेबल्ड ऐप्स अपलोड करना शुरू कर दिया. अब UPI, भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की रीढ़ और फाइनेंशियल इन्क्लूजन (वित्तीय समावेशन) का एक अहम जरिया बन गया है.
UPI में अब 731 बैंक: भारत में UPI के इस्तेमाल में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. जून 2026 तक 731 बैंक UPI पर लाइव थे और उन्होंने 28,92,138.67 करोड़ रुपए के पेमेंट 22,716.07 मिलियन ट्रांजैक्शन में किए. यह मई 2026 के 23,201.93 मिलियन की तुलना में ट्रांजैक्शन की संख्या में थोड़ी कमी दिखाता है. लेकिन, कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 29,90,424.21 करोड़ रुपए के बहुत ऊंचे स्तर पर बनी रही. अप्रैल 2026 में UPI ने ₹29,02,988.05 करोड़ मूल्य के 22,346.80 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए.
भारत में UPI पेमेंट कितना: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की देखरेख में NPCI ने 11 अप्रैल 2016 को UPI शुरू किया. एक दशक से ज्यादा समय से काम करते हुए UPI ने जबरदस्त विस्तार और तेजी दिखाई है. सालाना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम FY 2016-17 में सिर्फ 2 करोड़ ट्रांजैक्शन से बढ़कर FY 2025-26 में 24,162 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गया, जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में लगभग 12,000 गुना बढ़ोतरी को दिखाता है. साथ ही, ट्रांजैक्शन वैल्यू भी तेजी से बढ़ी. FY 2016-17 में यह 0.07 लाख करोड़ रुपए थी जो FY 2025-26 में लगभग 314 लाख करोड़ रुपए हो गई. यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू में 4,000 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई.
IMF ने UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम माना: वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में एक साथ बढ़ोतरी, UPI की बढ़ती भूमिका को दिखाते हैं. यही कारण है कि UPI को दुनिया भर में एक अलग पहचान मिली है. इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड (IMF) ने इसे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम माना है, जो स्केलेबल, समावेशी और इनोवेटिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारत की लीडरशिप को दिखाता है.
कितने देश UPI का इस्तेमाल कर रहे: UPI आधिकारिक तौर पर दुनिया भर के 10 देशों में मर्चेंट पेमेंट के लिए चालू और स्वीकार्य है. सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, कतर और कंबोडिया. अब इसमें न्यूजीलैंड भी जुड़ गया है. इन देशों में आप यूपीआई के जरिए INR में ही पेमेंट कर सकते हैं.
UPI से विदेश में पेमेंट कैसे करें: भारत के UPI का इस्तेमाल करके विदेश में पेमेंट करने की सुविधा NPCI के RBI-रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के जरिए दी गई है. इसे भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है. यात्री अपने UPI ऐप BHIM, PhonePe, Paytm, Google Pay में UPI इंटरनेशनल को एक्टिवेट करके और QR कोड स्कैन करके विदेशी मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं. इसमें INR से लोकल करेंसी में रियल-टाइम कन्वर्जन होता है. NPCI इंटरनेशनल की सब्सिडियरी NIPL विदेशी पेमेंट नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप करके दुनिया भर में UPI के इस्तेमाल को बढ़ा रही है.
न्यूजीलैंड के साथ UPI डील क्या है: भारत और न्यूजीलैंड ने फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के फाइनेंशियल सर्विसेज एनेक्स (वित्तीय सेवा अनुबंध) पर बातचीत पूरी कर ली है. यह दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है. न्यूजीलैंड के साथ हुई UPI डील की प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं...
- इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट: सीमा-पार पैसे भेजने (रेमिटेंस) और मर्चेंट पेमेंट के लिए UPI/NPCI सिस्टम को न्यूजीलैंड के FPS के साथ जोड़ना.
- फिनटेक इनोवेशन: फिनटेक एप्लीकेशन के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और डिजिटल सैंडबॉक्स का मिलकर इस्तेमाल करना.
- डेटा संप्रभुता: वित्तीय जानकारी के ट्रांसफर, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए सुरक्षा उपाय.
- क्रेडिट रेटिंग में समानता: न्यूजीलैंड में भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ बिना भेदभाव वाला व्यवहार.
- बैक-ऑफिस सपोर्ट: वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए भारत की IT/BPO क्षमता को मान्यता.
- FDI और ब्रांच का विस्तार: FDI की सीमा बढ़ाना और बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग में ढील (4 साल में 15 ब्रांच तक).
भारत-न्यूजीलैंड UPI डील के फायदे: भारत-न्यूजीलैंड फाइनेंशियल सर्विसेज एनेक्स के तहत UPI डील से रियल-टाइम पेमेंट, प्रवासी भारतीयों द्वारा पैसे भेजने में आसानी, फिनटेक सहयोग, मार्केट तक पहुंच में समानता, IT/BPO का विस्तार और FDI में ढील मिलती है. इन सभी को RBI और NPCI के सरकारी फ्रेमवर्क का समर्थन प्राप्त है.
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