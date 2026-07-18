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UPI पेमेंट 10 साल में ₹314 लाख करोड़ तक पहुंचा; 10 देश में INR में लेन-देन की सुविधा, जानिए विदेश में कैसे करें ट्रांजैक्शन

UPI पेमेंट 10 साल में ₹314 लाख करोड़ तक पहुंचा. ( Photo Credit; Getty Images )

UPI Payment India: देखिए, 10 साल में दुनिया कितनी बदल गई. पहले आपकी जेब में या पर्स में पैसे होते थे. लेकिन, आज आपके मोबाइल में पैसे हैं, जिससे आप दुनिया जहां की हर चीज खरीद सकते हैं. ये संभव हुआ है यूपीआई (UPI) यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface) से. दस साल पहले 11 अप्रैल 2016 को शुरू हुए यूपीआई ने पहले साल 2 करोड़ ट्रांजैक्शन में 0.07 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट किया. ये आंकड़ा अब बढ़कर 24,162 करोड़ ट्रांजेक्शन में 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. अब ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं रही. आज सिंगापुर, फ्रांस, यूएई समेत दुनिया भर के 9 देशों में आधिकारिक तौर पर हम यूपीआई के जरिए INR यानी भारतीय रुपए में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ UPI डील की है. यानी, अब इन देशों में पेमेंट के लिए हमें पहले भारतीय रुपए को वहां की लोकल करेंसी में बदलने की जरूरत नहीं होगी, पेमेंट सीधे INR में ही हो जाएगा. आईए समझते हैं कि ये UPI क्या है? इससे विदेश में ट्रांजैक्शन की पूरी प्रक्रिया क्या है? भारत में कब शुरू हुआ UPI, रोज कितने का होता पेमेंट. (Photo Credit; Getty Images) UPI क्या है: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India यानी NPCI) के अनुसार, UPI एक रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो कई बैंक अकाउंट्स को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ता है. यह बैंकिंग की कई सुविधाओं, आसानी से फंड ट्रांसफर करने और मर्चेंट पेमेंट को एक साथ लाता है, जिससे यूजर्स बिना वॉलेट टॉप-अप किए 24/7 तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. यह पीयर-टू-पीयर यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पेमेंट रिक्वेस्ट की सुविधा भी देता है, जिसे जरूरत और सुविधा के अनुसार शेड्यूल और पे किया जा सकता है. UPI कब लॉन्च हुआ: NPCI ने 21 मेंबर बैंकों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में RBI के गवर्नर डॉ. रघुराम जी राजन के हाथों से लॉन्च कराया. इसके बाद बैंकों ने 25 अगस्त 2016 से Google Play Store पर अपने UPI-इनेबल्ड ऐप्स अपलोड करना शुरू कर दिया. अब UPI, भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की रीढ़ और फाइनेंशियल इन्क्लूजन (वित्तीय समावेशन) का एक अहम जरिया बन गया है. UPI में अब 731 बैंक: भारत में UPI के इस्तेमाल में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. जून 2026 तक 731 बैंक UPI पर लाइव थे और उन्होंने 28,92,138.67 करोड़ रुपए के पेमेंट 22,716.07 मिलियन ट्रांजैक्शन में किए. यह मई 2026 के 23,201.93 मिलियन की तुलना में ट्रांजैक्शन की संख्या में थोड़ी कमी दिखाता है. लेकिन, कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 29,90,424.21 करोड़ रुपए के बहुत ऊंचे स्तर पर बनी रही. अप्रैल 2026 में UPI ने ₹29,02,988.05 करोड़ मूल्य के 22,346.80 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए.