2025 में चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट 106 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान: GTRI

GTRI के अनुसार चीन से बढ़ते आयात और कमजोर निर्यात के कारण 2025 में भारत का ट्रेड डेफिसिट 106 अरब डॉलर हो सकता है.

सांकेतिक फोटो (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 2:53 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2025 में बढ़कर करीब 106 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से चीन को होने वाला निर्यात अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ रहा है, जबकि चीन से आयात में तेज उछाल देखने को मिल रहा है. यही असंतुलन दोनों देशों के बीच बढ़ते ट्रेड डेफिसिट का मुख्य कारण है.

GTRI के आंकड़ों के अनुसार, चीन को भारत का निर्यात 2021 में 23 अरब डॉलर था, जो 2022 में घटकर 15.2 अरब डॉलर रह गया. 2023 में यह और गिरकर 14.5 अरब डॉलर पर आ गया, जबकि 2024 में मामूली सुधार के साथ 15.1 अरब डॉलर दर्ज किया गया. रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 में निर्यात बढ़कर 17.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, लेकिन यह अब भी 2021 के स्तर से काफी कम होगा.

इसके उलट, चीन से भारत का आयात लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है. 2021 में जहां आयात 87.7 अरब डॉलर था, वहीं 2022 में यह 102.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया. 2023 में इसमें थोड़ी गिरावट आई, लेकिन 2024 में आयात बढ़कर 109.6 अरब डॉलर हो गया. 2025 में इसके 123.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने बताया कि इन रुझानों के चलते चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट 2021 में 64.7 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 94.5 अरब डॉलर हो गया है और 2025 में यह 106 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. सरकार के अनुसार, यह घाटा मुख्य रूप से कच्चे माल, इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स के आयात के कारण है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मास्युटिकल सामग्री शामिल हैं.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन से होने वाले भारत के करीब 80 प्रतिशत आयात सिर्फ चार प्रमुख सेक्टरों—इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक—में केंद्रित हैं. जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स आयात सबसे आगे रहा, जिसमें मोबाइल फोन पार्ट्स, सेमीकंडक्टर, लैपटॉप, सोलर मॉड्यूल और लिथियम-आयन बैटरी शामिल हैं.

सरकार ने इस असंतुलन को कम करने के लिए एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है, जो आयात-निर्यात के रुझानों की समीक्षा कर सुधारात्मक कदम सुझाएगी. हालांकि, GTRI का कहना है कि चीन पर निर्भरता वाले इन सेक्टरों में विकल्प विकसित करना आसान नहीं है, जिससे निकट भविष्य में ट्रेड डेफिसिट बने रहने की संभावना है.

