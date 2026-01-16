ETV Bharat / business

भारतीय निर्यात का नया शिखर, अप्रैल-दिसंबर 2025 में $634.26 बिलियन के पार पहुंचा व्यापार

दिसंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों की चमक दिसंबर 2025 में कई सेक्टर ऐसे रहे जिन्होंने निर्यात को रफ्तार दी—

गैर-तेल निर्यात बना मजबूती की रीढ़ वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में भारत का कुल वस्तु निर्यात 330 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल यह 322 अरब डॉलर था. यानी इसमें 2.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस दौरान गैर-पेट्रोलियम निर्यात ने खास तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसमें 5.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ यह 288 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इससे साफ है कि वैल्यू एडेड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत के निर्यात को मजबूती दे रहे हैं.

व्यापार घाटा बढ़ा, फिर भी निर्यात की रफ्तार कायम अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान देश का वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 248.32 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 223.96 अरब डॉलर था. हालांकि, निर्यात में लगातार बढ़त यह संकेत देती है कि विदेशों से मांग धीरे-धीरे सुधर रही है और भारतीय कंपनियां नए मौके तलाशने में सफल हो रही हैं.

नई दिल्ली: दुनिया भर में मंदी और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत के निर्यात ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में अच्छी पकड़ बनाए रखी है. वाणिज्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच भारत का कुल वस्तु और सेवा निर्यात 634 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के 608 अरब डॉलर से 4.33 प्रतिशत अधिक है. यह दिखाता है कि वैश्विक हालात मुश्किल होने के बावजूद भारतीय निर्यातक लगातार आगे बढ़ रहे हैं.

इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात करीब 17 प्रतिशत बढ़कर 4.17 अरब डॉलर हो गया

मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों में 30 प्रतिशत से ज्यादा की तेज उछाल

दवाइयों और फार्मा उत्पादों का निर्यात 5.65 प्रतिशत बढ़कर 2.63 अरब डॉलर

इंजीनियरिंग गुड्स में हल्की 1.28 प्रतिशत की बढ़त

समुद्री उत्पादों के निर्यात में 11.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी

इन देशों में बढ़ा भारतीय माल का निर्यात

अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान भारत के निर्यात में कुछ देश खास तौर पर आगे रहे.

स्पेन सबसे बड़ा उभरता बाजार बना, जहां भारतीय निर्यात में तेज बढ़त देखी गई. वहीं चीन और हांगकांग में भी निर्यात मजबूत रहा.

अमेरिका और यूएई जैसे बड़े बाजारों में स्थिर बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि जर्मनी में हल्का सुधार देखने को मिला.

हालांकि नीदरलैंड और ब्रिटेन में निर्यात घटा, जिससे साफ है कि यूरोप में रिकवरी अभी एक जैसी नहीं है.

आयात में बदलाव, आयरलैंड सबसे आगे

आयरलैंड से भारत का आयात दोगुने से ज्यादा बढ़ा और यह सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला स्रोत देश बना.

इसके अलावा हांगकांग, चीन और अमेरिका से आयात में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

वहीं रूस और इराक से आयात घटा, जबकि सऊदी अरब से आयात लगभग स्थिर रहा.

निर्यातकों की मेहनत रंग ला रही है: FIEO

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (FIEO) के अध्यक्ष एस.सी. रल्हान ने कहा कि मौजूदा आंकड़े भारतीय निर्यातकों की मेहनत और लचीलापन दिखाते हैं. उनका कहना है कि बाजारों का विविधीकरण, बेहतर गुणवत्ता और सरकार की नीतियों का फायदा उठाकर निर्यातक नए मौके बना रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ता आयात घरेलू उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी का संकेत है, जो आगे चलकर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साबित होगा.

परिधान उद्योग को भी संभलने की उम्मीद

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन डॉ. ए. सक्थिवेल ने कहा कि दिसंबर 2025 में रेडीमेड गारमेंट्स (RMG) निर्यात में 2.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि उद्योग कठिन हालात में भी टिके रहने में सक्षम है. उन्होंने बताया कि अमेरिका जैसे बाजारों में मांग कमजोर रहने के बावजूद भारतीय निर्यातकों ने उत्पादों में बदलाव, बेहतर कंप्लायंस और वैल्यू एडिशन पर ध्यान देकर स्थिति संभाली है.

FTA से खुलेगा नए अवसरों का रास्ता

डॉ. सक्थिवेल के मुताबिक, भारत–यूरोपीय संघ FTA जल्द ही अंतिम चरण में है और भारत–यूके FTA के लागू होने से भारतीय परिधान उद्योग को बड़ा फायदा मिलेगा. इससे यूरोप और ब्रिटेन जैसे बड़े बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच और बढ़ेगी.

कुल मिलाकर, अप्रैल–दिसंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात धीरे-धीरे लेकिन लगातार मजबूत हो रहा है. गैर-तेल, तकनीक और वैल्यू एडेड सेक्टर भारत के निर्यात को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले महीनों में इसके और बेहतर होने की उम्मीद है.

