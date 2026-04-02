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272 लाख टन पहुंचा देश का चीनी उत्पादन; लेकिन बंद हो रही हैं मिलें, जानें क्यों?

272 लाख टन पहुंचा देश का चीनी उत्पादन ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, चालू चीनी सीजन 2025-26 में भारत के चीनी उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है. 31 मार्च, 2026 तक देश का कुल चीनी उत्पादन लगभग 9 प्रतिशत बढ़कर 272.31 लाख टन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 248.78 लाख टन था. राज्यों की स्थिति और मिलों का संचालन

उत्पादन में इस बढ़ोतरी के बावजूद, परिचालन में लगी चीनी मिलों की संख्या में गिरावट आई है. आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में केवल 56 मिलें ही चल रही हैं, जबकि पिछले साल इस समय 95 मिलें सक्रिय थीं. प्रमुख उत्पादक राज्यों की स्थिति इस प्रकार है उत्तर प्रदेश: यहां उत्पादन लगभग 87.5 लाख टन रहा है, जो पिछले साल के बराबर है. हालांकि, राज्य में केवल 28 मिलें चल रही हैं, जबकि पिछले साल 48 मिलें चल रही थीं. महाराष्ट्र और कर्नाटक: इन दोनों राज्यों में उत्पादन में बड़ा उछाल देखा गया है. महाराष्ट्र का उत्पादन पिछले साल के 80.26 लाख टन से बढ़कर 99.3 लाख टन हो गया है. वहीं, कर्नाटक ने पिछले साल के 39.94 लाख टन के मुकाबले 47.90 लाख टन का उत्पादन किया है.