सब्सिडी की बढ़ती चुनौती: कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के संयुक्त बजट से अधिक खर्च
चालू फाइनेंशियल ईयर में केंद्र का सब्सिडी बिल बढ़कर 4.3 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जो 45,000 करोड़ रुपये या 12% ज़्यादा है.
Published : February 3, 2026 at 5:34 PM IST
कृष्णानंद
नई दिल्ली: केंद्र सरकार हर साल बजट का एक बड़ा हिस्सा समाज के जरूरतमंद वर्गों को राहत देने पर खर्च करती है. इसमें किसान शामिल हैं, जिन्हें उर्वरक सस्ता बनाने के लिए सहायता दी जाती है, और वे गरीब व पिछड़े वर्ग भी शामिल हैं जिन्हें भोजन और ईंधन के लिए सरकारी मदद की जरूरत होती है.
किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए दी जाने वाली यह सहायता प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) सब्सिडी होती है. इसके तहत सरकार उर्वरक कंपनियों को वित्तीय सहायता देती है ताकि वे यूरिया और अन्य खाद कम कीमत पर बेच सकें.
तेल कंपनियों और गरीबों तक पहुंचती है सब्सिडी
इसी तरह, ईंधन सब्सिडी तेल विपणन कंपनियों (ऑयल मार्केटिंग कंपनियों) के माध्यम से दी जाती है. वहीं, खाद्य सब्सिडी के तहत देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को या तो मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है या फिर अत्यधिक रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है.
यूनियन बजट में जरूरतमंद वर्गों को दी जाने वाली इस राहत को सब्सिडी के रूप में दर्शाया जाता है. केंद्र सरकार मुख्य रूप से तीन मदों—खाद्य, ईंधन और उर्वरक—के तहत सब्सिडी देती है.
कुल बजट का 8–9 प्रतिशत केवल तीन सब्सिडियों पर
औसतन, इन तीन क्षेत्रों में दी जाने वाली सब्सिडी केंद्र सरकार के कुल बजट खर्च का लगभग 8 से 9 प्रतिशत होती है. उदाहरण के तौर पर, वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने खाद्य, ईंधन और उर्वरक सब्सिडी पर 3.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए. इनमें शामिल हैं.
- उर्वरक सब्सिडी: 1.7 लाख करोड़ रुपये
- खाद्य सब्सिडी: 2 लाख करोड़ रुपये
- ईंधन सब्सिडी: 14,479 करोड़ रुपये
रिवाइज्ड अनुमान में सब्सिडी बढ़कर 4.3 लाख करोड़
रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए संशोधित अनुमानों (Revised Estimates) के अनुसार, मार्च में समाप्त होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार का सब्सिडी बिल बढ़कर 4.3 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 45,000 करोड़ रुपये या लगभग 12 प्रतिशत अधिक है.
खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में तेज बढ़ोतरी
- सब्सिडी में हुई इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के लिए अधिक प्रावधान है.
- खाद्य सब्सिडी का अनुमान पहले लगभग 2 लाख करोड़ रुपये लगाया गया था, लेकिन संशोधित अनुमान में यह बढ़कर 2.28 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो करीब 14 प्रतिशत की वृद्धि है.
डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी बनी कारण
इसी तरह, उर्वरक सब्सिडी का अनुमान बजट में 1.68 लाख करोड़ रुपये रखा गया था, जो संशोधित अनुमान में बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. यह लगभग 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. इसका मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया व अन्य उर्वरकों की ऊंची कीमतें हैं.
अगले साल भी बनी रहेगी सब्सिडी की ऊंची राशि
खाद्य सब्सिडी में वृद्धि को देखते हुए वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किया है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खाद्य सब्सिडी में 2.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जो मौजूदा वर्ष के संशोधित अनुमान से थोड़ा कम है.
अहम मंत्रालयों के कुल खर्च से ज्यादा सब्सिडी
मौजूदा वित्त वर्ष में 4.3 लाख करोड़ रुपये का सब्सिडी बिल केंद्र सरकार के कई अहम मंत्रालयों के संयुक्त खर्च से भी अधिक है. इसमें शामिल हैं—
- कृषि और संबद्ध गतिविधियां: 1,51,853 करोड़ रुपये
- शिक्षा: 1,21,949 करोड़ रुपये
- स्वास्थ्य: 94,625 करोड़ रुपये
- शहरी विकास: 57,204 करोड़ रुपये
अगले वित्त वर्ष में भी यही रुझान
अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सब्सिडी बिल 4.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है. यह कृषि और संबद्ध गतिविधियों, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए गए कुल बजटीय आवंटन से भी अधिक होगा.
