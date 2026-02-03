ETV Bharat / business

सब्सिडी की बढ़ती चुनौती: कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के संयुक्त बजट से अधिक खर्च

सांकेतिक फोटो ( ANI )

कृष्णानंद

नई दिल्ली: केंद्र सरकार हर साल बजट का एक बड़ा हिस्सा समाज के जरूरतमंद वर्गों को राहत देने पर खर्च करती है. इसमें किसान शामिल हैं, जिन्हें उर्वरक सस्ता बनाने के लिए सहायता दी जाती है, और वे गरीब व पिछड़े वर्ग भी शामिल हैं जिन्हें भोजन और ईंधन के लिए सरकारी मदद की जरूरत होती है. किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए दी जाने वाली यह सहायता प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) सब्सिडी होती है. इसके तहत सरकार उर्वरक कंपनियों को वित्तीय सहायता देती है ताकि वे यूरिया और अन्य खाद कम कीमत पर बेच सकें. तेल कंपनियों और गरीबों तक पहुंचती है सब्सिडी

इसी तरह, ईंधन सब्सिडी तेल विपणन कंपनियों (ऑयल मार्केटिंग कंपनियों) के माध्यम से दी जाती है. वहीं, खाद्य सब्सिडी के तहत देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को या तो मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है या फिर अत्यधिक रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है. यूनियन बजट में जरूरतमंद वर्गों को दी जाने वाली इस राहत को सब्सिडी के रूप में दर्शाया जाता है. केंद्र सरकार मुख्य रूप से तीन मदों—खाद्य, ईंधन और उर्वरक—के तहत सब्सिडी देती है. कुल बजट का 8–9 प्रतिशत केवल तीन सब्सिडियों पर

औसतन, इन तीन क्षेत्रों में दी जाने वाली सब्सिडी केंद्र सरकार के कुल बजट खर्च का लगभग 8 से 9 प्रतिशत होती है. उदाहरण के तौर पर, वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने खाद्य, ईंधन और उर्वरक सब्सिडी पर 3.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए. इनमें शामिल हैं. उर्वरक सब्सिडी: 1.7 लाख करोड़ रुपये

खाद्य सब्सिडी: 2 लाख करोड़ रुपये

ईंधन सब्सिडी: 14,479 करोड़ रुपये