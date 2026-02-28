ETV Bharat / business

सस्ता और दमदार: भारी-भरकम ChatGPT को टक्कर देने के लिए भारत का 'मिडिलवेट' प्लान तैयार

नई दिल्ली: आज के दौर में अगर डेटा 'नया तेल' है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वह इंजन है जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को चलाएगा. भारत ने अब यह तय कर लिया है कि वह इस इंजन की चाबी किसी विदेशी कंपनी के हाथ में नहीं रहने देगा. दिल्ली में हुए 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में भारत के नीति निर्माताओं और टेक दिग्गजों ने अपनी इस मंशा को साफ कर दिया है. इसे नाम दिया गया है— 'सॉवरेन एआई'

'सॉवरेन एआई' क्या है और यह क्यों जरूरी है?

सरल शब्दों में, सॉवरेन एआई का मतलब है ऐसी तकनीक जिस पर भारत का नियंत्रण हो. मौजूदा AI, जैसे ChatGPT या Google Gemini, के सर्वर विदेशों में हैं. उनके एल्गोरिदम भी विदेशी डेटा पर आधारित हैं. भारत चाहता है कि उसके पास ऐसे मॉडल हों जो हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी स्थानीय भाषाओं को समझें और डेटा भारत के डेटा सेंटरों में सुरक्षित रहे.

सैम ऑल्टमैन का बयान: भारत 'कंज्यूमर से बिल्डर' बन रहा है

ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत की ऊर्जा 'बेमिसाल' है. पहले भारत को एक बड़े बाज़ार के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब भारत 'बिल्डर' बन गया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि AI बनाना सस्ता नहीं है. दुनिया का सबसे ताकतवर AI बनाने के लिए अरबों डॉलर और बहुत बिजली की जरूरत होती है.

भारत 'मिडिलवेट' मॉडल पर ध्यान दे रहा है.