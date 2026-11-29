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ग्रिड व्यवस्था में सुधार जरूरी, अन्यथा सोलर रूफटॉप का नारा यूं ही धरा का धरा रह जाएगा

कॉन्सेप्ट फोटो ( ANI )

By R Srinivasan 8 Min Read

नई दिल्ली : सरकार की नीति बनाने की कोशिशें अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती हैं जो एक पुरानी और घिसी-पिटी पंचर ट्यूब को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो. जैसे ही एक जगह से लीक ठीक होता है, दूसरी जगह से एक और लीक निकल आता है. बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2026 में विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन इसका एक अच्छा उदाहरण है.

इन नए नियमों को उन बिजली ग्रिडों की समस्या सुलझाने के उपाय के तौर पर पेश किया गया है, जो दिन के समय सौर ऊर्जा की बढ़ती मात्रा को संभालने में संघर्ष कर रहे हैं. इनका मकसद आपूर्ति और मांग के बीच के असंतुलन को दूर करना और नेटवर्क की लागत को सभी के बीच उचित तरीके से बांटना है. असल में, ये नियम रूफटॉप सोलर को उन उपभोक्ताओं—जैसे कि घरों, एमएसएमई और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों—के लिए काफी महंगा बना रहे हैं, जिनकी वजह से ही इस क्षेत्र में इतनी बढ़ोतरी हुई है.

इस ड्राफ्ट में राज्य विद्युत नियामक आयोगों को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे रूफटॉप सोलर का उपयोग करने वाले कुछ उपभोक्ताओं पर नेट-मीटरिंग शुल्क लगा सकें. यह शुल्क "ऊर्जा भंडारण की अनुमानित लागत और नेटवर्क नुकसान (लॉस) के समायोजन" के आधार पर तय किया जाएगा. यह शुल्क किस सीमा (थ्रेशोल्ड) से लागू होगा, इसका फैसला एसईआरसी पर छोड़ा गया है, लेकिन अगर कोई सीमा तय नहीं की जाती है, तो यह उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनकी रूफटॉप सोलर क्षमता 10 किलोवाट (kW) से अधिक है. इसमें दिन के समय के अनुसार (टाइम-ऑफ-डे) टैरिफ लागू करने का भी प्रस्ताव है. इसके तहत, बिजली की दरें एक समान (फिक्स्ड और फ्लैट) न होकर, इस बात पर निर्भर करेंगी कि बिजली का इस्तेमाल किस समय किया जा रहा है – यानी, कम मांग वाले समय (ऑफ-पीक आवर्स) में बिजली सस्ती होगी, जबकि अधिक मांग वाले समय (पीक आवर्स) में, जब मांग उपलब्धता से ज्यादा हो जाती है, तब बिजली महंगी होगी. हालांकि, रूफटॉप सोलर उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा असर डालने वाला प्रस्ताव वह है, जिसके तहत उन्हें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा. इस सिस्टम की क्षमता, उस सोलर प्लांट के "कुल दैनिक उत्पादन के कम से कम 20 प्रतिशत" के बराबर होनी चाहिए. इस स्टोरेज नियम को 1 अप्रैल, 2028 से लागू करने का प्रस्ताव है. मंत्रालय का तर्क सीधा-सा है. दिन के बीच के समय, जब ग्रिड में पहले से ही काफी सौर ऊर्जा मौजूद होती है, तब रूफटॉप सोलर सिस्टम ग्रिड में और बिजली भेजते हैं. जबकि बैटरी की मदद से इस बिजली को शाम के समय के लिए बचाया जा सकता है.मंत्रालय का यह भी कहना है कि नेट-मीटरिंग वाले उपभोक्ता ग्रिड का इस्तेमाल एक "वर्चुअल स्टोरेज" (आभासी भंडारण) की तरह करते हैं—वे दिन में ग्रिड को बिजली देते हैं और रात में वहां से बिजली लेते हैं. चूंकि उन्हें ग्रिड से ली गई केवल 'नेट' (कुल खपत और दी गई बिजली का अंतर) बिजली के लिए ही भुगतान करना पड़ता है, इसलिए वे कम पैसे देते हैं. इस तरह, वे ग्रिड को बनाने और उसके रखरखाव से जुड़े अपने हिस्से के खर्च (फिक्स्ड कॉस्ट) को देने से बच जाते हैं. इस तर्क के अनुसार, जो उपभोक्ता केवल ग्रिड की बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वे असल में नेट-मीटरिंग वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रहे होते हैं.ये चिंताएं जायज हैं. लेकिन मसौदा नीति (ड्राफ्ट पॉलिसी) तब समस्याग्रस्त हो जाती है, जब वह इन मुद्दों की जड़ तक जाने के बजाय, सारा बोझ उपभोक्ताओं पर डालकर इन्हें सुलझाने की कोशिश करती है. मूल रूप से, भारत का बिजली वितरण क्षेत्र दो मुख्य समस्याओं से जूझ रहा है. पहली समस्या यह है कि दशकों तक कम निवेश और खराब रखरखाव के कारण, हमारा ग्रिड पुराना हो चुका है और तकनीक के मामले में भी पिछड़ गया है. दूसरी समस्या वितरण कंपनियों की कमजोर आर्थिक स्थिति है—इनमें से ज्यादातर कंपनियों का नाममात्र का निजीकरण तो हुआ है, लेकिन असल में ये अभी भी सरकारी नियंत्रण में हैं—और इन्हें राजनीतिक सब्सिडी का खर्च उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है. इसके अलावा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाला भारी नुकसान भी एक बड़ा मुद्दा है. वित्त वर्ष 2025 में, भारत में पैदा हुई कुल बिजली का लगभग 17.5 प्रतिशत हिस्सा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान बर्बाद हो गया. यह आंकड़ा अलग-अलग राज्यों में काफी अलग-अलग है और कुछ मामलों में तो 32 प्रतिशत तक पहुंच जाता है. इसका मतलब यह है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को ऐसी बिजली के लिए भी भुगतान करना पड़ता है, जिसे वे रास्ते में होने वाले नुकसान के कारण बेच नहीं पातीं. इस नुकसान का कुछ हिस्सा बिजली चोरी (ग्रिड से सीधे बिजली चुराना) के कारण होता है, जबकि बाकी हिस्सा खराब नेटवर्क की वजह से होता है.