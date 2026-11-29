ग्रिड व्यवस्था में सुधार जरूरी, अन्यथा सोलर रूफटॉप का नारा यूं ही धरा का धरा रह जाएगा
भारत की सोलर रूफटॉप नीति के लिए बेहतर अर्थशास्त्र और बेहतर ग्रिड की आवश्यकता है.
By R Srinivasan
Published : November 29, 2026 at 3:21 PM IST
नई दिल्ली : सरकार की नीति बनाने की कोशिशें अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती हैं जो एक पुरानी और घिसी-पिटी पंचर ट्यूब को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो. जैसे ही एक जगह से लीक ठीक होता है, दूसरी जगह से एक और लीक निकल आता है. बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2026 में विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन इसका एक अच्छा उदाहरण है.
इन नए नियमों को उन बिजली ग्रिडों की समस्या सुलझाने के उपाय के तौर पर पेश किया गया है, जो दिन के समय सौर ऊर्जा की बढ़ती मात्रा को संभालने में संघर्ष कर रहे हैं. इनका मकसद आपूर्ति और मांग के बीच के असंतुलन को दूर करना और नेटवर्क की लागत को सभी के बीच उचित तरीके से बांटना है. असल में, ये नियम रूफटॉप सोलर को उन उपभोक्ताओं—जैसे कि घरों, एमएसएमई और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों—के लिए काफी महंगा बना रहे हैं, जिनकी वजह से ही इस क्षेत्र में इतनी बढ़ोतरी हुई है.
इस ड्राफ्ट में राज्य विद्युत नियामक आयोगों को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे रूफटॉप सोलर का उपयोग करने वाले कुछ उपभोक्ताओं पर नेट-मीटरिंग शुल्क लगा सकें. यह शुल्क "ऊर्जा भंडारण की अनुमानित लागत और नेटवर्क नुकसान (लॉस) के समायोजन" के आधार पर तय किया जाएगा. यह शुल्क किस सीमा (थ्रेशोल्ड) से लागू होगा, इसका फैसला एसईआरसी पर छोड़ा गया है, लेकिन अगर कोई सीमा तय नहीं की जाती है, तो यह उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनकी रूफटॉप सोलर क्षमता 10 किलोवाट (kW) से अधिक है.
इसमें दिन के समय के अनुसार (टाइम-ऑफ-डे) टैरिफ लागू करने का भी प्रस्ताव है. इसके तहत, बिजली की दरें एक समान (फिक्स्ड और फ्लैट) न होकर, इस बात पर निर्भर करेंगी कि बिजली का इस्तेमाल किस समय किया जा रहा है – यानी, कम मांग वाले समय (ऑफ-पीक आवर्स) में बिजली सस्ती होगी, जबकि अधिक मांग वाले समय (पीक आवर्स) में, जब मांग उपलब्धता से ज्यादा हो जाती है, तब बिजली महंगी होगी. हालांकि, रूफटॉप सोलर उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा असर डालने वाला प्रस्ताव वह है, जिसके तहत उन्हें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा. इस सिस्टम की क्षमता, उस सोलर प्लांट के "कुल दैनिक उत्पादन के कम से कम 20 प्रतिशत" के बराबर होनी चाहिए. इस स्टोरेज नियम को 1 अप्रैल, 2028 से लागू करने का प्रस्ताव है.
मंत्रालय का तर्क सीधा-सा है. दिन के बीच के समय, जब ग्रिड में पहले से ही काफी सौर ऊर्जा मौजूद होती है, तब रूफटॉप सोलर सिस्टम ग्रिड में और बिजली भेजते हैं. जबकि बैटरी की मदद से इस बिजली को शाम के समय के लिए बचाया जा सकता है.मंत्रालय का यह भी कहना है कि नेट-मीटरिंग वाले उपभोक्ता ग्रिड का इस्तेमाल एक "वर्चुअल स्टोरेज" (आभासी भंडारण) की तरह करते हैं—वे दिन में ग्रिड को बिजली देते हैं और रात में वहां से बिजली लेते हैं. चूंकि उन्हें ग्रिड से ली गई केवल 'नेट' (कुल खपत और दी गई बिजली का अंतर) बिजली के लिए ही भुगतान करना पड़ता है, इसलिए वे कम पैसे देते हैं. इस तरह, वे ग्रिड को बनाने और उसके रखरखाव से जुड़े अपने हिस्से के खर्च (फिक्स्ड कॉस्ट) को देने से बच जाते हैं. इस तर्क के अनुसार, जो उपभोक्ता केवल ग्रिड की बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वे असल में नेट-मीटरिंग वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रहे होते हैं.ये चिंताएं जायज हैं. लेकिन मसौदा नीति (ड्राफ्ट पॉलिसी) तब समस्याग्रस्त हो जाती है, जब वह इन मुद्दों की जड़ तक जाने के बजाय, सारा बोझ उपभोक्ताओं पर डालकर इन्हें सुलझाने की कोशिश करती है.
मूल रूप से, भारत का बिजली वितरण क्षेत्र दो मुख्य समस्याओं से जूझ रहा है. पहली समस्या यह है कि दशकों तक कम निवेश और खराब रखरखाव के कारण, हमारा ग्रिड पुराना हो चुका है और तकनीक के मामले में भी पिछड़ गया है. दूसरी समस्या वितरण कंपनियों की कमजोर आर्थिक स्थिति है—इनमें से ज्यादातर कंपनियों का नाममात्र का निजीकरण तो हुआ है, लेकिन असल में ये अभी भी सरकारी नियंत्रण में हैं—और इन्हें राजनीतिक सब्सिडी का खर्च उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
इसके अलावा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाला भारी नुकसान भी एक बड़ा मुद्दा है. वित्त वर्ष 2025 में, भारत में पैदा हुई कुल बिजली का लगभग 17.5 प्रतिशत हिस्सा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान बर्बाद हो गया. यह आंकड़ा अलग-अलग राज्यों में काफी अलग-अलग है और कुछ मामलों में तो 32 प्रतिशत तक पहुंच जाता है. इसका मतलब यह है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को ऐसी बिजली के लिए भी भुगतान करना पड़ता है, जिसे वे रास्ते में होने वाले नुकसान के कारण बेच नहीं पातीं. इस नुकसान का कुछ हिस्सा बिजली चोरी (ग्रिड से सीधे बिजली चुराना) के कारण होता है, जबकि बाकी हिस्सा खराब नेटवर्क की वजह से होता है.
विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में औसत नुकसान लगभग 6.5 प्रतिशत है. इसका मतलब यह है कि ज्यादा भुगतान करने वाले ग्राहक डिस्कॉम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. आमतौर पर, इनमें शहरों के वे घर और औद्योगिक उपभोक्ता शामिल होते हैं जो बहुत अधिक बिजली की खपत करते हैं. ये लोग ज्यादा टैरिफ (बिजली की दर) चुकाते हैं, जिससे उन अन्य लोगों को सस्ती बिजली देने में मदद मिलती है जिन्हें सब्सिडी मिलती है. यही वे उपभोक्ता भी हैं जो अपना बिजली बिल कम करने के लिए अब रूफटॉप सोलर (छत पर सोलर पैनल) का विकल्प चुन रहे हैं.
रूफटॉप सोलर का दायरा - भारत में रूफटॉप सोलर अब कोई नई बात नहीं रह गई है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के डेटाबेस के अनुसार, 30 सितंबर 2026 तक भारत की कुल ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप क्षमता 33.41 GW थी. सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, नवंबर 2026 की शुरुआत तक पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 19.1 GW रूफटॉप क्षमता चालू हो चुकी थी और 65.26 लाख परिवारों को इसका लाभ मिला था.
सूर्य घर योजना की नीतिगत सफलता इस धारणा पर टिकी है कि रूफटॉप से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को भेजा (एक्सपोर्ट किया) और बेचा जा सकता है. लेकिन नया ड्राफ्ट इस उम्मीद को बदल देता है.मंत्रालय का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की लागत कम हुई है और अब ये "आर्थिक रूप से व्यावहारिक" हो गए हैं. यह बात केवल आंशिक रूप से ही सच है.
ग्रिड-स्तर पर BESS जरूर सस्ते हुए हैं, लेकिन ऐसा बड़े पैमाने पर खरीद, वायबिलिटी गैप फंडिंग और ट्रांसमिशन शुल्क में छूट के कारण हुआ है. रूफटॉप इस्तेमाल करने वालों के लिए आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग होती है.एक छोटे रूफटॉप सोलर उपयोगकर्ता को न केवल बैटरी और इन्वर्टर खरीदने की लागत और सिविल कार्यों का खर्च उठाना होगा, बल्कि उसे सुरक्षा प्रणालियों, इंस्टॉलेशन और भविष्य में बैटरी बदलने के खर्च का भी इंतजाम करना होगा, क्योंकि बैटरी की चार्ज-डिस्चार्ज लाइफ सीमित होती है.इन सब बातों को मिलाकर देखें तो, रूफटॉप सोलर अब केवल खुद के इस्तेमाल के लिए किया गया एक साधारण निवेश नहीं रह जाएगा. यह एक जटिल और भारी पूंजी की मांग करने वाला एनर्जी एसेट (ऊर्जा संपत्ति) बन जाएगा, जिसके लिए पूर्वानुमान, नियंत्रण, रखरखाव और नियमों की अच्छी समझ होना जरूरी है. किसी बड़ी फैक्ट्री के लिए तो यह संभव हो सकता है, लेकिन किसी छोटी दुकान, स्कूल या अपार्टमेंट ब्लॉक के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल होगा.
यह ग्रिड की समस्याओं का समाधान भी नहीं करता है, जो केवल दिन के समय आने वाली अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा तक ही सीमित नहीं हैं. बीईएसएस जनादेश दिन के समय निर्यात को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि संग्रहित ऊर्जा ग्रिड को आवश्यकता पड़ने पर ही उपलब्ध होगी.यह इससे भी गहरी समस्या का समाधान नहीं करता है. उच्च लागत, अव्यवहारिक सब्सिडी, सब्सिडी वाली या अपर्याप्त कृषि और आवासीय आपूर्ति, कमजोर बिलिंग और वसूली प्रणाली, और वितरण नेटवर्क में अपर्याप्त निवेश.इसका कुल परिणाम यह होगा कि छतों पर बिजली संयंत्रों के माध्यम से वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति उत्साह कम हो जाएगा, ऐसे समय में जब देश को वास्तव में इसकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है.
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