सौर ऊर्जा में 46 गुना बढ़ोत्तरी, 2014 के 3 GW से बढ़कर 140 GW पहुंची भारत की क्षमता

सांकेतिक फोटो ( canva )

नई दिल्ली: भारत की ऊर्जा यात्रा अब केवल किसी एक स्रोत तक सीमित नहीं रह गई है. देश आज सौर पार्क, छतों पर लगे सोलर पैनल, हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट्स और आधुनिक परमाणु ढांचे के साथ एक शक्तिशाली ऊर्जा महाशक्ति के रूप में उभर रहा है. केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया आंकड़ों (Factsheet) के अनुसार, आर्थिक सुधारों और नीतिगत बदलावों ने देश की 'क्लीन एनर्जी ड्राइव' को अभूतपूर्व गति प्रदान की है. बिजली की उपलब्धता में बड़ा उछाल

सरकारी सुधारों का सबसे सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ा है. साल 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत उपलब्धता मात्र 12.5 घंटे थी, जो अब बढ़कर 22.6 घंटे हो गई है. इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में अब 23.4 घंटे बिजली मिल रही है. यह प्रगति न केवल सेवाओं की विश्वसनीयता को दर्शाती है, बल्कि बढ़ते औद्योगिक और घरेलू बिजली मांग को पूरा करने की क्षमता को भी पुख्ता करती है. सौर और पवन ऊर्जा का वैश्विक दबदबा

'इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी' (IRENA) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है. सौर ऊर्जा: 2014 में स्थापित सौर क्षमता मात्र 3 GW थी, जो जनवरी 2026 तक बढ़कर 140 GW के पार पहुंच गई है.

पवन ऊर्जा: भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता 54.65 GW तक पहुंच गई है, जो ग्रिड विविधीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.