‘Made in India’ स्मार्टफोन की मांग अमेरिका में जबरदस्त, अक्टूबर में निर्यात 1.47 अरब डॉलर पार

नई दिल्ली: वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और टैरिफ विवाद के बावजूद, भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन का निर्यात अक्टूबर में साल-दर-साल (YoY) तीन गुना से अधिक बढ़कर 1.47 अरब डॉलर हो गया, जैसा कि सरकारी आंकड़ों से पता चला.

पिछले साल इसी महीने भारत ने अमेरिका को 0.46 अरब डॉलर के स्मार्टफोन निर्यात किए थे.

आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में तेज बढ़ोतरी हुई है, जो अप्रैल–अक्टूबर अवधि के दौरान 10.78 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 3.60 अरब डॉलर था.

शुरुआत में निर्यात मजबूत रहा – अप्रैल में 1.65 अरब डॉलर और मई में 2.29 अरब डॉलर, लेकिन साल के मध्य में यह गिरावट आई – जून में 1.99 अरब डॉलर, जुलाई में 1.52 अरब डॉलर, अगस्त में 0.96 अरब डॉलर और सितंबर में 0.88 अरब डॉलर.

यह क्रमिक गिरावट अब स्थिर हो गई है और मजबूत मांग ने निर्यात को सहारा दिया है. यह सुधार ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में टैरिफ से संबंधित अनिश्चितताओं ने कीमतों और खरीदारों की मानसिकता पर असर डाला.

फिर भी, साल-दर-साल आधार पर भारत के अमेरिका निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है. पिछले साल अप्रैल में यह 0.66 अरब डॉलर था, मई में 0.76 अरब डॉलर, जून में 0.59 अरब डॉलर, जुलाई में 0.49 अरब डॉलर, अगस्त में 0.39 अरब डॉलर और सितंबर में 0.26 अरब डॉलर रहा.