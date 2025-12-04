ETV Bharat / business

‘Made in India’ स्मार्टफोन की मांग अमेरिका में जबरदस्त, अक्टूबर में निर्यात 1.47 अरब डॉलर पार

अक्टूबर में भारत से अमेरिका स्मार्टफोन निर्यात 300% से अधिक बढ़कर 1.47 अरब डॉलर पहुंचा, वैश्विक निर्यात 15.95 अरब डॉलर तक मजबूत हुआ.

सांकेतिक फोटो
ETV Bharat Hindi Team

December 4, 2025

नई दिल्ली: वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और टैरिफ विवाद के बावजूद, भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन का निर्यात अक्टूबर में साल-दर-साल (YoY) तीन गुना से अधिक बढ़कर 1.47 अरब डॉलर हो गया, जैसा कि सरकारी आंकड़ों से पता चला.

पिछले साल इसी महीने भारत ने अमेरिका को 0.46 अरब डॉलर के स्मार्टफोन निर्यात किए थे.

आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में तेज बढ़ोतरी हुई है, जो अप्रैल–अक्टूबर अवधि के दौरान 10.78 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 3.60 अरब डॉलर था.

शुरुआत में निर्यात मजबूत रहा – अप्रैल में 1.65 अरब डॉलर और मई में 2.29 अरब डॉलर, लेकिन साल के मध्य में यह गिरावट आई – जून में 1.99 अरब डॉलर, जुलाई में 1.52 अरब डॉलर, अगस्त में 0.96 अरब डॉलर और सितंबर में 0.88 अरब डॉलर.

यह क्रमिक गिरावट अब स्थिर हो गई है और मजबूत मांग ने निर्यात को सहारा दिया है. यह सुधार ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में टैरिफ से संबंधित अनिश्चितताओं ने कीमतों और खरीदारों की मानसिकता पर असर डाला.

फिर भी, साल-दर-साल आधार पर भारत के अमेरिका निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है. पिछले साल अप्रैल में यह 0.66 अरब डॉलर था, मई में 0.76 अरब डॉलर, जून में 0.59 अरब डॉलर, जुलाई में 0.49 अरब डॉलर, अगस्त में 0.39 अरब डॉलर और सितंबर में 0.26 अरब डॉलर रहा.

वैश्विक स्तर पर भी भारत के स्मार्टफोन निर्यात में मजबूत वृद्धि हुई, जो अप्रैल–अक्टूबर 2025 में 15.95 अरब डॉलर तक बढ़ गया, जबकि पिछले साल यह 10.68 अरब डॉलर था, जो 49.35% की वृद्धि दर्शाता है.

अप्रैल, मई, जून और सितंबर में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई – मई में 66.54% (2.96 अरब डॉलर), जून में 66.61% (2.68 अरब डॉलर) और सितंबर में 82.27% (1.68 अरब डॉलर), जो वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है.

पिछले महीने, इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) की रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर में भारत के स्मार्टफोन निर्यात लगभग 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गए, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 95% से अधिक वृद्धि है.

मोबाइल फोन उद्योग में अगस्त और सितंबर आम तौर पर कम निर्यात वाले महीने माने जाते हैं, क्योंकि इस समय उत्पादन और शिपमेंट चक्र में बदलाव होता है. इसके बावजूद, सितंबर 2025 में निर्यात असाधारण रूप से मजबूत रहा, जो देश में विकसित मजबूत इकोसिस्टम को दर्शाता है.

संपादक की पसंद

