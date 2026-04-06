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भारत के सेवा क्षेत्र में सुस्ती, मार्च में 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंची विकास दर

भारत के सेवा क्षेत्र की रफ्तार पर लगा ब्रेक; मार्च में 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुँची विकास दर ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ 'सेवा क्षेत्र' की विकास गति में मार्च महीने में गिरावट दर्ज की गई है. सोमवार को जारी एक प्रतिष्ठित मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, नए बिजनेस ऑर्डरों में कमी के कारण सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले 14 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है. PMI आंकड़ों में गिरावट

मौसमी रूप से समायोजित 'HSBC इंडिया सर्विसेज़ PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स' फरवरी के 58.1 से घटकर मार्च में 57.5 पर दर्ज किया गया. यह जनवरी 2025 के बाद से व्यावसायिक गतिविधियों और नए ऑर्डरों की सबसे धीमी विस्तार दर है. हालांकि, सूचकांक का 50 से ऊपर रहना अभी भी क्षेत्र में विस्तार को दर्शाता है, लेकिन वृद्धि की रफ्तार में निरंतर दूसरे महीने कमी देखी गई है. निर्यात और रोजगार में सकारात्मक रुख

घरेलू सुस्ती के विपरीत, विदेशी ऑर्डरों के मोर्चे पर स्थिति मजबूत बनी हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका जैसे वैश्विक बाजारों से मिली भारी मांग के कारण नए निर्यात ऑर्डरों में 2024 के मध्य के बाद की सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है. इस विदेशी मांग और भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते रोजगार सृजन में भी तेजी आई है. कंपनियों का व्यावसायिक विश्वास पिछले 12 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2025 के बाद सबसे तेज़ गति से नई भर्तियां की गई हैं.