जनवरी सर्विसेज PMI में बड़ी रिकवरी; डिमांड और हायरिंग बढ़ने से आंकड़ा 58.5 के पार

नई दिल्ली: भारतीय सेवा क्षेत्र (Services Sector) के लिए साल 2026 की शुरुआत शानदार रही है. बुधवार को जारी किए गए S&P ग्लोबल के आंकड़ों के अनुसार, HSBC इंडिया सर्विसेज़ पीएमआई (PMI) जनवरी में बढ़कर 58.5 पर पहुंच गया. दिसंबर में यह आंकड़ा 58.0 था. यह वृद्धि दर्शाती है कि नए बिजनेस ऑर्डर और उत्पादन में तेजी आने से सेवा क्षेत्र को मजबूती मिली है.

मांग और टेक्नोलॉजी का दिखा असर

HSBC की मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने बताया कि जनवरी में आई इस तेजी के पीछे घरेलू मांग में मजबूती और नए ऑर्डर का बड़ा हाथ है. रिपोर्ट के अनुसार, मांग में उछाल के साथ-साथ कंपनियों द्वारा टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में किए गए निवेश ने भी उत्पादन बढ़ाने में मदद की है.

विदेशी बाज़ारों से मिले भरपूर ऑर्डर

भारतीय सेवा प्रदाताओं को केवल देश से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी काफी काम मिल रहा है. रिपोर्ट में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और श्रीलंका के साथ-साथ ओमान और कतर जैसे देशों से नए बिजनेस मिलने की बात कही गई है. पिछले तीन महीनों में अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स की यह सबसे बड़ी बढ़त है.

नौकरियों के बाज़ार में लौटी रौनक

दिसंबर में नियुक्तियों की गति धीमी पड़ने के बाद, जनवरी में कंपनियों ने फिर से भर्तियां शुरू कर दी हैं. काम के बढ़ते दबाव और भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए कंपनियों ने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए हैं. आगामी वर्ष के लिए व्यापारिक आत्मविश्वास भी तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है.