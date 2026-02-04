ETV Bharat / business

जनवरी सर्विसेज PMI में बड़ी रिकवरी; डिमांड और हायरिंग बढ़ने से आंकड़ा 58.5 के पार

नए ऑर्डर्स और विदेशी मांग बढ़ने से जनवरी में भारत का सर्विस PMI सुधरकर 58.5 हुआ, जिससे कंपनियों ने नियुक्तियों में फिर तेजी दिखाई.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 5:12 PM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय सेवा क्षेत्र (Services Sector) के लिए साल 2026 की शुरुआत शानदार रही है. बुधवार को जारी किए गए S&P ग्लोबल के आंकड़ों के अनुसार, HSBC इंडिया सर्विसेज़ पीएमआई (PMI) जनवरी में बढ़कर 58.5 पर पहुंच गया. दिसंबर में यह आंकड़ा 58.0 था. यह वृद्धि दर्शाती है कि नए बिजनेस ऑर्डर और उत्पादन में तेजी आने से सेवा क्षेत्र को मजबूती मिली है.

मांग और टेक्नोलॉजी का दिखा असर
HSBC की मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने बताया कि जनवरी में आई इस तेजी के पीछे घरेलू मांग में मजबूती और नए ऑर्डर का बड़ा हाथ है. रिपोर्ट के अनुसार, मांग में उछाल के साथ-साथ कंपनियों द्वारा टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में किए गए निवेश ने भी उत्पादन बढ़ाने में मदद की है.

विदेशी बाज़ारों से मिले भरपूर ऑर्डर
भारतीय सेवा प्रदाताओं को केवल देश से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी काफी काम मिल रहा है. रिपोर्ट में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और श्रीलंका के साथ-साथ ओमान और कतर जैसे देशों से नए बिजनेस मिलने की बात कही गई है. पिछले तीन महीनों में अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स की यह सबसे बड़ी बढ़त है.

नौकरियों के बाज़ार में लौटी रौनक
दिसंबर में नियुक्तियों की गति धीमी पड़ने के बाद, जनवरी में कंपनियों ने फिर से भर्तियां शुरू कर दी हैं. काम के बढ़ते दबाव और भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए कंपनियों ने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए हैं. आगामी वर्ष के लिए व्यापारिक आत्मविश्वास भी तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है.

फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर का दबदबा
सेक्टर के आधार पर देखें तो फाइनेंस और इंश्योरेंस (वित्त और बीमा) क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है. नए बिजनेस और आउटपुट, दोनों ही पैमानों पर यह क्षेत्र सबसे आगे रहा है.

महंगाई का हल्का दबाव
कीमतों के मोर्चे पर, इनपुट लागत (कच्चा माल और परिचालन लागत) और बिक्री मूल्य, दोनों में बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, यह वृद्धि ऐतिहासिक मानकों के मुकाबले कम और नियंत्रित मानी जा रही है. कुल मिलाकर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ दोनों को मिलाकर बना कंपोजिट पीएमआई भी जनवरी में मजबूत हुआ है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति का संकेत है.

यह भी पढ़ें- Gold-Silver Price Today: आज सोना ₹4,500 तो चांदी ₹14,000 हुई महंगी, देखें आज के ताजा रेट्स

Last Updated : February 4, 2026 at 5:18 PM IST

TAGGED:

INDIAS SERVICES PMI
PMI CLIMBS TO 58 IN JANUARY
INDIAS SERVICES PMI CLIMBS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.