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होर्मुज स्ट्रेट पार कर नंदा देवी भारत पहुंचा, साथ लाया 46,500 टन गैस

सांकेतिक फोटो ( PTI )

वाडीनार: पश्चिम एशिया में जारी भीषण सैन्य संघर्ष और इजराइल-ईरान तनाव के बीच भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रणनीतिक सफलता सामने आई है. मंगलवार को भारत का दूसरा विशाल एलपीजी (तरल पेट्रोलियम गैस) वाहक जहाज, नंदा देवी, गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले स्थित वाडीनार बंदरगाह पर सुरक्षित रूप से लंगर डाल चुका है. यह जहाज वर्तमान में दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर भारत पहुंचा है. अधिकारियों के अनुसार, नंदा देवी अपने साथ लगभग 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है. इससे पूर्व, सोमवार को पहला जहाज ‘शिवालिक’ मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा था. दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह ने इस अभियान की पुष्टि करते हुए बताया कि पोत परिवहन मंत्रालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि ईंधन लेकर आने वाले जहाजों को 'सर्वोच्च प्राथमिकता' दी जाए. उन्होंने कहा, जहाज सुरक्षित है और चालक दल के सदस्य भी सुरक्षित हैं. अब ‘मदर वेसल’ से ‘डॉटर वेसल’ (सहायक जहाज) में गैस ट्रांसफर (STS) की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ताकि इसे जल्द से जल्द वितरण नेटवर्क तक पहुंचाया जा सके.