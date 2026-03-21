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1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगी आपकी दुनिया! इनकम टैक्स से लेकर टोल प्लाजा तक लागू होंगे ये 15 नए नियम

1 अप्रैल 2026 से भारत में नया आयकर कानून, डिजिटल टोल,सस्ता विदेशी टूर और पैन कार्ड नियमों में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 21, 2026 at 3:36 PM IST

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हैदराबाद: भारत में 1 अप्रैल 2026 से एक नए वित्तीय युग की शुरुआत होने जा रही है. केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने आम जनता, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए कई बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है. इस बार का बदलाव केवल मामूली संशोधन नहीं है, बल्कि 65 साल पुराने 'इन्कम टैक्स एक्ट' को बदलकर पूरी तरह नया कानून लागू किया जा रहा है. आइये विस्तार से जानते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से आपकी जेब और जीवन पर क्या असर पड़ेगा.

1. 64 साल बाद नया आयकर कानून
सबसे बड़ा बदलाव टैक्स के मोर्चे पर है. 1961 से चले आ रहे पुराने 'इनकम टैक्स एक्ट' की जगह अब 'इन्कम टैक्स एक्ट, 2025' ले लेगा. सरकार का दावा है कि नया कानून काफी सरल है. इसमें धाराओं (Sections) की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है, जिससे करदाताओं को नियमों को समझने में आसानी होगी.

2. शेयर बायबैक पर अब देना होगा ज्यादा टैक्स
निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है. अब तक कंपनियों द्वारा शेयर बायबैक (Share Buyback) को 'डीम्ड डिविडेंड' माना जाता था, लेकिन 1 अप्रैल से इसे 'कैपिटल गेन्स' माना जाएगा. इसका मतलब है कि निवेशकों को केवल अपने मुनाफे पर टैक्स देना होगा. कॉर्पोरेट प्रमोटरों के लिए यह दर 22% और अन्य के लिए 30% तक हो सकती है.

3. शेयर बाजार: F&O में ट्रेडिंग होगी महंगी
अगर आप शेयर बाजार के 'फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस' (F&O) सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपकी लागत बढ़ने वाली है. सरकार ने STT (सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स) को बढ़ा दिया है.

  • फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02% से बढ़कर 0.05% हो जाएगा.
  • ऑप्शंस पर यह दर 0.1% से बढ़कर 0.15% कर दी गई है.

4. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर टैक्स छूट में बदलाव
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं. अब टैक्स छूट का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने सीधे सरकार से बॉन्ड खरीदे हैं (Original Subscribers). अगर आपने शेयर बाजार (सेकेंडरी मार्केट) से किसी और से ये बॉन्ड खरीदे हैं, तो आपको मुनाफे पर टैक्स देना होगा.

5. PAN कार्ड से जुड़े 5 बड़े बदलाव
सरकार ने पैन कार्ड (PAN) को लेकर 'ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026' जारी किए हैं:

  • कैश ट्रांजैक्शन: अब साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा या निकासी करने पर पैन देना अनिवार्य होगा.
  • प्रॉपर्टी: 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमीन या घर खरीदने पर पैन जरूरी होगा (पहले यह सीमा 10 लाख थी).
  • होटल बिल: अब 1 लाख रुपये तक के होटल बिल पर पैन की जरूरत नहीं होगी (पहले 50 हजार थी).
  • गाड़ियां: 5 लाख से महंगी गाड़ियां या प्रीमियम बाइक खरीदने पर ही पैन कार्ड दिखाना होगा.

6. नेशनल हाईवे पर कैश का अंत
1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नकद (Cash) भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. सभी 1150 से अधिक टोल प्लाजा पर केवल फास्टैग (FASTag) या यूपीआई (UPI) के जरिए ही भुगतान होगा. इसका उद्देश्य टोल पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना है.

7. विदेश घूमना और पढ़ाई होगी सस्ती (TCS में कटौती)
विदेश जाने वालों के लिए राहत की खबर है. लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले TCS (Tax Collected at Source) की दरों को 5% और 20% से घटाकर अब सीधे 2% कर दिया गया है. इसी तरह विदेश में पढ़ाई और इलाज के खर्च पर भी TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है.

8. दिव्यांगों और शहीदों के परिवारों के लिए राहत
शारीरिक विकलांगता के कारण सेवा से मुक्त हुए व्यक्तियों को अब इनकम टैक्स में छूट मिलेगी. इसके अलावा, सेना के जवानों की सर्विस और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों को टैक्स फ्री कर दिया गया है. हालांकि, सामान्य रिटायरमेंट वाली पेंशन पर यह छूट लागू नहीं होगी.

9. अंडों पर एक्सपायरी डेट (उत्तर प्रदेश)
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए एक अनोखा नियम लागू किया है. 1 अप्रैल 2026 से यूपी में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी 'एक्सपायरी डेट' और रखे जाने की तारीख (Laying Date) छपी होनी अनिवार्य होगी. ऐसा करने वाला यूपी देश का प्रमुख राज्य बन जाएगा.

10. राजस्थान में 'न्यूनतम मजदूरी' के नए नियम
राजस्थान सरकार 1 अप्रैल से 'वेजेस रूल्स 2026' लागू करने जा रही है. इसके तहत राज्य में काम करने वाले मजदूरों के काम के घंटे, न्यूनतम वेतन और छुट्टियों के नियमों को और पारदर्शी बनाया जाएगा.

11. मध्य प्रदेश में 'फैमिली पेंशन'
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026 में घोषणा की है कि 1 अप्रैल से राज्य में नई 'फैमिली पेंशन' योजना प्रभावी हो जाएगी. साथ ही, एमपी जीएसटी विभाग अब 'वर्चुअल सुनवाई' (Online Hearing) शुरू करेगा, जिससे व्यापारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

12. कचरा प्रबंधन के नए नियम (SWM Rules 2026)
पर्यावरण मंत्रालय ने पुराने 2016 के कचरा प्रबंधन नियमों को बदलकर अब 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026' लागू कर दिए हैं. अब कचरे के निपटान की पूरी प्रक्रिया 'डिजिटल' होगी और कंपनियों को इसकी हर स्टेप की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी.

13. MAT दर में कटौती
कंपनियों के लिए 'मिनिमम अल्टरनेट टैक्स' (MAT) की दर को 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है. हालांकि, अब नए MAT क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी.

14. नशे की चीजें होंगी महंगी
सरकार ने राजस्व बढ़ाने और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नशीले पदार्थों (Narcotics) पर ड्यूटी बढ़ा दी है. इसके साथ ही पान मसाला पर अब अतिरिक्त 'सेस' (Cess) भी लगाया जाएगा, जिससे इनके दाम बढ़ना तय है.

15. जमीन अधिग्रहण का मुआवजा अब टैक्स फ्री
किसानों और जमीन मालिकों के लिए यह बड़ी राहत है. सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन के बदले मिलने वाला मुआवजा अब पूरी तरह से आयकर मुक्त (Tax-Free) होगा.

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये नियम साफ संकेत देते हैं कि सरकार का जोर डिजिटल इकोनॉमी और सरल टैक्स व्यवस्था पर है. जहां एक तरफ टोल प्लाजा और कचरा प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी को पैन कार्ड और विदेशी दौरों के टैक्स में राहत दी गई है.

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