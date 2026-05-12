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वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए राहत, GDP वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान

SBI रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस विकास का मुख्य कारण खपत में आई बड़ी वृद्धि है.

India's real GDP growth of closer to 7-2 percent in Q4 FY26 as Domestic Demand Defies Global Turmoil, SBI Research
वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए राहत, GDP वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 5:54 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: दुनिया भर में खराब होते आर्थिक हालात और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक टकराव के बीच, भारत का आर्थिक इंजन (अर्थव्यवस्था के कारक) मजबूती से काम कर रहा है. सोमवार 11 मई 2026 को जारी SBI रिसर्च की ताजा "इकोरैप" (Ecowrap) रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की रियल GDP वृद्धि दर लगभग 7.2% रहने का अनुमान है, जिससे पूरे साल की GDP वृद्धि दर 7.5% तक बढ़ जाएगी.

हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हाल ही में सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा के झटकों की वजह से वैश्विक विकास (Global Growth) के अनुमान को कम कर दिया है, लेकिन SBI की रिपोर्ट "भारतीय असाधारणता" (Indian Exceptionalism) की तस्वीर दिखाती है, जहां आंतरिक मांग देश को बाहरी उतार-चढ़ाव से बचा रही है.

रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

  • वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में GDP अनुमान: 7.2%
  • पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 में GDP अनुमान: 7.5%
  • वित्तीय वर्ष 2026-27 में GDP पूर्वानुमान: 6.6%
  • ऋण वृद्धि (Credit Growth): 16.1% ( निरपेक्ष शब्दों में सर्वकालिक उच्च स्तर)
  • खास जोखिम: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ($105+ पर), रुपये में उतार-चढ़ाव, और ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाएं

ग्रामीण पुनरुद्धार और शहरी स्थिरता:
रिपोर्ट में बताया गया है कि इस विकास का मुख्य कारण खपत में आई बड़ी वृद्धि है. ग्रामीण मांग, जिसमें पिछले वर्षों में कुछ जगहों पर उतार-चढ़ाव देखा गया था, अब "एक मजबूत नींव पर है", जिसे मजबूत खेती और गैर-कृषि गतिविधियों से समर्थन मिला है.

इसके साथ ही, 2025 के त्योहारी सीजन से शहरी खपत लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिसे लक्षित राजकोषीय नीति (Fiscal Stimulus) उपायों से और बढ़ावा मिला है. रिपोर्ट में कहा गया है, "दुनिया भर में मुश्किलों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत विकास की रफ्तार बनाए रखी है."

SBI का "नाउकास्टिंग"(Nowcasting) मॉडल, जो उद्योग, सेवाओं और कृषि में 54 हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर को ट्रैक करता है, दिखाता है कि चौथी तिमाही में इनमें से 85% इंडिकेटर में तेजी आई, जो पिछली तिमाही में 83% थी.

29.5 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
रिपोर्ट की एक खास बात बैंक क्रेडिट में जबरदस्त तेजी है. वित्तीय वर्ष 2026 में कुल बैंक क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 16.1% हो गई, जो पिछले साल के 11% से काफी ज्यादा है. इस ऋण का अधिकांश हिस्सा बैक-लोडेड (खर्च का बड़ा हिस्सा अंत के लिए बचा कर रखना) था. साल के पहले छह महीनों में सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपये की इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ देखी गई, जबकि दूसरे छह महीनों में 24.5 लाख करोड़ रुपये का बड़ा इन्फ्यूजन देखा गया, जिससे कुल इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ 29.5 लाख करोड़ रुपये हो गई. इस तेज उछाल से पता चलता है कि व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों ही अर्थव्यवस्था की लंबे समय की संभावना पर मजबूत दांव लगा रहे हैं.

AI "प्रोडक्टिविटी डिविडेंड" (उत्पादकता लाभांश):
अपने विश्लेषण में, SBI रिसर्च ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को AI से उत्पादकता बढ़ाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने की जरूरत है. रिपोर्ट बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT सर्विसेज, SaaS (सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर) और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों के जरिये भारत की GDP विकास दर में 4% से 10% के बीच योगदान दे सकता है.

हालांकि, SBI रिसर्च ने एक सख्त चेतावनी भी दी: भारत को वैश्विक AI वैल्यू चेन में जल्दी से सम्मिलित होना होगा, नहीं तो आने वाले दशक में अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त खोने का जोखिम उठाना होगा.

वित्तीय वर्ष 2027 की अनिश्चितताओं (Known Unknowns) को समझना:

उम्मीद के बावजूद, रिपोर्ट में चेतावनी भी हैं. आने वाले वित्तीय वर्ष (FY27) के लिए, SBI का अनुमान है कि विकास दर थोड़ी कम होकर 6.6% रहेगी. कई "अनजान बातें" इसमें बाधा डाल सकती हैं:

कच्चे तेल का खतरा: तेल की कीमतें अभी $105 प्रति बैरल के आसपास हैं, SBI ने चेतावनी दी है कि हर $10 की बढ़ोतरी से GDP विकास दर में 20-25 बेसिस पॉइंट्स (आधार अंकों) की कमी आ सकती है और महंगाई लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकती है.

$5 ट्रिलियन का लक्ष्य: रिपोर्ट में रुपये की कीमत में गिरावट के चिंताजनक ट्रेंड के बारे में बताया गया है. अगर भारतीय मुद्रा कमजोर होकर अमेरिकी डॉलर (USD) के मुकाबले ₹95 पर आ जाती है, तो भारत की डॉलर-आधारित GDP का आकार कम हो सकता है, जिससे देश के $5 ट्रिलियन क्लब में शामिल होने में वित्तीय वर्ष 2030 (FY30) तक देरी हो सकती है.

बाहरी कमजोरियां: पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स (BoP- भुगतान संतुलन) के लिए खतरा बना हुआ है, जिसके कारण SBI ने व्यापार घाटे को दूर करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक "व्यापक पैकेज" की मांग की है.

भारत वित्तीय वर्ष 2026 के आखिर में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के तौर पर प्रवेश कर रहा है. लेकिन, जैसा कि SBI रिसर्च बताती है, इस "7% प्लस" दायरे को बनाए रखने के लिए सरकार और RBI को तेल की ऊंची कीमतों, मुद्रा के उतार-चढ़ाव और AI क्रांति की तेज शुरुआत के खतरनाक रास्ते पर चलना होगा.

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