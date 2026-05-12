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वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए राहत, GDP वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान

वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए राहत, GDP वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान ( Getty Images )

हैदराबाद: दुनिया भर में खराब होते आर्थिक हालात और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक टकराव के बीच, भारत का आर्थिक इंजन (अर्थव्यवस्था के कारक) मजबूती से काम कर रहा है. सोमवार 11 मई 2026 को जारी SBI रिसर्च की ताजा "इकोरैप" (Ecowrap) रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की रियल GDP वृद्धि दर लगभग 7.2% रहने का अनुमान है, जिससे पूरे साल की GDP वृद्धि दर 7.5% तक बढ़ जाएगी. हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हाल ही में सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा के झटकों की वजह से वैश्विक विकास (Global Growth) के अनुमान को कम कर दिया है, लेकिन SBI की रिपोर्ट "भारतीय असाधारणता" (Indian Exceptionalism) की तस्वीर दिखाती है, जहां आंतरिक मांग देश को बाहरी उतार-चढ़ाव से बचा रही है. रिपोर्ट की प्रमुख बातें: वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में GDP अनुमान: 7.2%

पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 में GDP अनुमान: 7.5%

वित्तीय वर्ष 2026-27 में GDP पूर्वानुमान: 6.6%

ऋण वृद्धि (Credit Growth): 16.1% ( निरपेक्ष शब्दों में सर्वकालिक उच्च स्तर)

खास जोखिम: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ($105+ पर), रुपये में उतार-चढ़ाव, और ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाएं ग्रामीण पुनरुद्धार और शहरी स्थिरता:

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस विकास का मुख्य कारण खपत में आई बड़ी वृद्धि है. ग्रामीण मांग, जिसमें पिछले वर्षों में कुछ जगहों पर उतार-चढ़ाव देखा गया था, अब "एक मजबूत नींव पर है", जिसे मजबूत खेती और गैर-कृषि गतिविधियों से समर्थन मिला है. इसके साथ ही, 2025 के त्योहारी सीजन से शहरी खपत लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिसे लक्षित राजकोषीय नीति (Fiscal Stimulus) उपायों से और बढ़ावा मिला है. रिपोर्ट में कहा गया है, "दुनिया भर में मुश्किलों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत विकास की रफ्तार बनाए रखी है." SBI का "नाउकास्टिंग"(Nowcasting) मॉडल, जो उद्योग, सेवाओं और कृषि में 54 हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर को ट्रैक करता है, दिखाता है कि चौथी तिमाही में इनमें से 85% इंडिकेटर में तेजी आई, जो पिछली तिमाही में 83% थी. 29.5 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

रिपोर्ट की एक खास बात बैंक क्रेडिट में जबरदस्त तेजी है. वित्तीय वर्ष 2026 में कुल बैंक क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 16.1% हो गई, जो पिछले साल के 11% से काफी ज्यादा है. इस ऋण का अधिकांश हिस्सा बैक-लोडेड (खर्च का बड़ा हिस्सा अंत के लिए बचा कर रखना) था. साल के पहले छह महीनों में सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपये की इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ देखी गई, जबकि दूसरे छह महीनों में 24.5 लाख करोड़ रुपये का बड़ा इन्फ्यूजन देखा गया, जिससे कुल इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ 29.5 लाख करोड़ रुपये हो गई. इस तेज उछाल से पता चलता है कि व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों ही अर्थव्यवस्था की लंबे समय की संभावना पर मजबूत दांव लगा रहे हैं.