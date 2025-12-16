भारत ने ट्रंप को दिया जवाब, 50% टैरिफ के बावजूद नवंबर में निर्यात 20% बढ़ा
ट्रंप टैरिफ के बावजूद नवंबर 2025 में भारत का निर्यात 19.4% बढ़कर 38.13 अरब डॉलर हुआ, अमेरिका-चीन को शिपमेंट बढ़ी, व्यापार घाटा घटा.
Published : December 16, 2025 at 4:03 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत के निर्यात आंकड़ों ने नवंबर 2025 में नया रिकॉर्ड बनाया है. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का मर्चेंडाइज (वस्तु) निर्यात सालाना आधार पर 19.4% बढ़कर 38.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इस वृद्धि ने व्यापार घाटे को भी कम करने में मदद की.
नवंबर 2025 में निर्यात-आयात
|विवरण
|नवंबर 2025 (US$ बिलियन)
|नवंबर 2024 (US$ बिलियन)
|परिवर्तन (%)
|निर्यात
|38.13
|31.94
|+19%
|आयात
|62.66
|63.87
|-2%
|व्यापार घाटा
|24.53
|31.93
|-23%
नवंबर में निर्यात अक्टूबर 2025 के 34.38 अरब डॉलर से बढ़कर 38.13 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात अक्टूबर के 76.06 अरब डॉलर से घटकर 62.66 अरब डॉलर पर आया. इससे व्यापार घाटा अक्टूबर के 41.68 अरब डॉलर से घटकर 24.53 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
अमेरिका और अन्य प्रमुख बाजारों में निर्यात वृद्धि
नवंबर में अमेरिका को भारत का मर्चेंडाइज निर्यात 22.61% बढ़कर 6.98 अरब डॉलर पर पहुंचा. चीन को निर्यात 90% बढ़कर 2.2 अरब डॉलर हो गया. अक्टूबर में अमेरिका को निर्यात 8.6% और सितंबर में 11.9% कम हुआ था. विशेषज्ञों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और रेडीमेड टेक्सटाइल में निर्यात में उल्लेखनीय सुधार देखा गया.
अगस्त में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिससे कुल ड्यूटी 50% तक बढ़ गई. इसके बावजूद भारत ने अमेरिकी बाजार में निर्यात बनाए रखने में सफलता हासिल की.
काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर और ट्रेड इकोनॉमिस्ट बिस्वजीत धर के अनुसार, रुपये की हालिया कमजोरी ने निर्यात को सहारा दिया है. कमजोर रुपया भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाता है और चालू खाते के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है.
धर ने बताया कि हालिया उछाल मुख्य रूप से वॉल्यूम ग्रोथ के कारण है, न कि कीमतों में बढ़ोतरी के कारण. इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों ने अक्टूबर में कमजोर प्रदर्शन के बाद संतुलन बनाए रखा.
वर्ष-दर-वर्ष और अप्रैल-नवंबर 2025 के आंकड़े
|अवधि
|निर्यात (US$ बिलियन)
|आयात (US$ बिलियन
|व्यापार घाटा (US$ बिलियन)
|अप्रैल-नवंबर 2025
|292.07
|515.21
|223.13
|अप्रैल-नवंबर 2024
|284.60
|487.93
|203.33
अप्रैल-नवंबर 2025 के आंकड़े दिखाते हैं कि कुल निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 284.60 अरब डॉलर से बढ़कर 292.07 अरब डॉलर हो गया. हालांकि, आयात 487.93 अरब डॉलर से बढ़कर 515.21 अरब डॉलर हो गया, जिससे संचयी व्यापार घाटा बढ़कर 223.13 अरब डॉलर हो गया.
टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपने निर्यात प्रदर्शन को बनाए रखा और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में रिकॉर्ड शिपमेंट दर्ज की. विशेषज्ञों के अनुसार, मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ, रुपये का कमजोर होना और प्रमुख क्षेत्रों में मांग के उभरते अवसर निर्यात वृद्धि के प्रमुख कारण हैं. यह आंकड़े भारतीय निर्यातक उद्योग की क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती को दर्शाते हैं.
