भारत ने ट्रंप को दिया जवाब, 50% टैरिफ के बावजूद नवंबर में निर्यात 20% बढ़ा

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ( File Photo )

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत के निर्यात आंकड़ों ने नवंबर 2025 में नया रिकॉर्ड बनाया है. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का मर्चेंडाइज (वस्तु) निर्यात सालाना आधार पर 19.4% बढ़कर 38.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इस वृद्धि ने व्यापार घाटे को भी कम करने में मदद की. नवंबर 2025 में निर्यात-आयात विवरण नवंबर 2025 (US$ बिलियन) नवंबर 2024 (US$ बिलियन) परिवर्तन (%) निर्यात 38.13 31.94 +19% आयात 62.66 63.87 -2% व्यापार घाटा 24.53 31.93 -23% नवंबर में निर्यात अक्टूबर 2025 के 34.38 अरब डॉलर से बढ़कर 38.13 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात अक्टूबर के 76.06 अरब डॉलर से घटकर 62.66 अरब डॉलर पर आया. इससे व्यापार घाटा अक्टूबर के 41.68 अरब डॉलर से घटकर 24.53 अरब डॉलर पर पहुंच गया. अमेरिका और अन्य प्रमुख बाजारों में निर्यात वृद्धि

नवंबर में अमेरिका को भारत का मर्चेंडाइज निर्यात 22.61% बढ़कर 6.98 अरब डॉलर पर पहुंचा. चीन को निर्यात 90% बढ़कर 2.2 अरब डॉलर हो गया. अक्टूबर में अमेरिका को निर्यात 8.6% और सितंबर में 11.9% कम हुआ था. विशेषज्ञों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और रेडीमेड टेक्सटाइल में निर्यात में उल्लेखनीय सुधार देखा गया. अगस्त में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिससे कुल ड्यूटी 50% तक बढ़ गई. इसके बावजूद भारत ने अमेरिकी बाजार में निर्यात बनाए रखने में सफलता हासिल की.