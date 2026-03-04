ETV Bharat / business

भारतीय LNG शेयरों में 10% तक की भारी गिरावट, कतर संकट ने बढ़ाई मुश्किलें

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन गैस सेक्टर की कंपनियों के लिए बेहद निराशाजनक रहा. मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के कारण घरेलू एलएनजी (LNG) कंपनियों के शेयरों में जोरदार बिकवाली देखी गई. बाजार में यह गिरावट तब आई जब वैश्विक स्तर पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस की कीमतें साल 2023 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं.

शेयरों में मची अफरा-तफरी

बुधवार को कारोबार के दौरान पेट्रोनेट एलएनजी के शेयरों में सबसे ज्यादा 9.6% की गिरावट आई और यह गिरकर 279.45 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह, महानगर गैस (MGL) के शेयरों में 8.2% की कमजोरी दर्ज की गई और यह 1,110.45 रुपये पर आ गया. सेक्टर की दिग्गज कंपनी गेल इंडिया (GAIL) और इंद्रप्रस्थ गैस (IGL) भी इससे अछूती नहीं रहीं और इनके शेयरों में क्रमशः 6% और 5% तक की गिरावट दर्ज की गई.

कतर और हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट

गैस सेक्टर में आई इस सुनामी का मुख्य कारण मिडिल ईस्ट का मौजूदा संघर्ष है. दरअसल, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग गतिविधियों में भारी रुकावट आई है. तनाव को देखते हुए कतर ने अपनी प्रमुख एक्सपोर्ट फैसिलिटीज को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है. बता दें कि कतर दुनिया की कुल एलएनजी आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा नियंत्रित करता है. कतर के इस शटडाउन का सीधा असर भारत, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े खरीदारों पर पड़ रहा है.