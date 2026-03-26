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अब पैग लगाना और बीयर पीना होगा महंगा, कंपनियों की कीमतों में 15 फीसदी बढ़ोतरी की मांग

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तनाव की लहर अब भारत के शराब और बीयर उद्योग तक पहुँच गई है. कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) में आई बाधाओं के कारण देश के दो सबसे शक्तिशाली उद्योग निकायों ने राज्य सरकारों से शराब की कीमतों में 15 प्रतिशत तक की तत्काल वृद्धि करने की औपचारिक अपील की है. संकट की मुख्य वजह: कच्चा माल और पैकेजिंग

उद्योग जगत के अनुसार, पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल और ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता आई है. इसका सीधा असर शराब बनाने और उसे पैक करने वाली सामग्री पर पड़ा है. 'कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज' (CIABC) के महानिदेशक अभिनव गिरी के मुताबिक, कच्चे माल की लागत अब "असहनीय" स्तर पर पहुँच गई है. सबसे बुरा असर पैकेजिंग सेक्टर पर पड़ा है