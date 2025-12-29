ETV Bharat / business

दम तोड़ता भारत का जूट उद्योग, संकट में 2.4 लाख कर्मचारियों की रोजी-रोटी

2025 में जूट उद्योग कच्चे माल की कमी, कीमतों में उछाल और प्लास्टिक पैकेजिंग बढ़ने से संकट में, किसान और कर्मचारी हो रहें प्रभावित.

जूट उद्योग में संकट: MSP के बावजूद किसान छोड़ रहे फसल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 4:34 PM IST

कोलकाता: 2025 में जूट उद्योग एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है. कच्चे जूट की कमी, लगातार बढ़ती कीमतें और खाद्यान्न पैकेजिंग में प्लास्टिक बैगों पर बढ़ती निर्भरता ने उद्योग को अस्थिर कर दिया है. पश्चिम बंगाल में लगभग 2.4 लाख सीधे मिल कर्मचारी और करीब 5 लाख किसान इस उद्योग पर निर्भर हैं.

जूट की बुवाई में गिरावट
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2025 की खरीफ फसल के दौरान जूट की बुवाई केवल 5.56 लाख हेक्टेयर पर हुई, जबकि सामान्य क्षेत्रफल लगभग 6.60 लाख हेक्टेयर और पिछले वर्ष 6.00 लाख हेक्टेयर था.

कच्चे जूट की कमी का मुख्य कारण

  • किसान मक्का और अन्य विकल्पी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि ये फसलें जूट की तुलना में अधिक लाभदायक हैं और इनका बिक्री नेटवर्क मजबूत है.
  • कच्चे जूट (TD-3) का MSP 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया, लेकिन कई बार यह MSP भी किसानों के लिए पर्याप्त लाभ नहीं दे पाया.
  • Jute Corporation of India (JCI) की खरीद प्रक्रिया में देरी और सीमित खरीद ने भी किसानों को निराश किया.

विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले वर्षों में जूट की कीमतें कई बार MSP से नीचे रही हैं, जिससे किसान धीरे-धीरे अन्य फसलों की ओर शिफ्ट हो गए.

कच्चे जूट की कीमतों में उछाल
पिछले 15 महीनों में जूट की कीमतों में अभूतपूर्व बदलाव देखा गया. उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार यह उतार-चढ़ाव केवल वास्तविक कमी का संकेत है, सट्टा या होल्डिंग का परिणाम नहीं.

खाद्यान्न पैकेजिंग में प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल
कच्चे जूट की कमी के कारण सरकार ने HDPE और PP प्लास्टिक बैगों के उपयोग की अनुमति दी. 2025-26 खरीफ और 2026-27 रबी मार्केटिंग सीजन में 19 लाख बैल जूट बैग की आवश्यकता थी. लेकिन केवल 7.8 लाख बैल उपलब्ध हो सके. विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति न केवल उद्योग को प्रभावित कर रही है, बल्कि पर्यावरण और पारंपरिक पैकेजिंग प्रणालियों पर भी नकारात्मक असर डाल रही है.

मिलों और कर्मचारियों पर असर
मिलों ने उत्पादन घटाया और शिफ्ट व काम के दिन कम कर दिए. पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की कई मिलें केवल शेष आदेश पूरे करने के लिए ही चल रही हैं. इस कारण 2.4 लाख सीधे कर्मचारियों और लगभग 5 लाख किसानों की आमदनी प्रभावित हुई. कई मिलों ने कहा कि नए आदेश लेने में भी कठिनाई हो रही है क्योंकि कच्चे जूट की कीमतें उत्पादन लागत से कई गुना अधिक हो गई हैं.

सरकारी प्रयास और नीति की चुनौतियां
जूट कमिश्नर पद्मिनी सिंगला ने 18 दिसंबर 2025 को कच्चे जूट पर अधिकतम होल्डिंग सीमा तय की, ताकि मुनाफाखोरी और होल्डिंग पर नियंत्रण रखा जा सके. विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा कमी के बीच यह कदम कीमतों को स्थिर करने में पर्याप्त नहीं था.

पूर्व IJMA अध्यक्ष संजय कजरिया ने इसे “नीति असंगति की विफलता” बताया. उन्होंने कहा कि जब कच्चा जूट MSP से नीचे बिक रहा था, तब समय पर हस्तक्षेप नहीं किया गया. अब कीमतें 11,500 रुपये प्रति क्विंटल पार कर गई हैं और सरकार को मजबूरी में प्लास्टिक बैगों की अनुमति देनी पड़ी.

2025 की स्थिति स्पष्ट करती है कि
किसानों के लिए समय पर MSP और स्थिर समर्थन न होने से जूट की बुवाई घट रही है. उद्योग में कीमतों की अस्थिरता और मिलों की उत्पादन कठिनाइयां रोजगार पर असर डाल रही हैं. पर्यावरणीय दृष्टि से प्लास्टिक बैग का बढ़ता इस्तेमाल चिंता का विषय है.

विशेषज्ञों का कहना है कि दीर्घकालिक समाधान के लिए MSP में सुधार और खरीफ-रबी फसल प्रोत्साहन योजना लागू किया जाए, उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दिया जाए, वहीं, सरकारी खरीद में तेजी और स्थिरता सुनिश्चित हो.

