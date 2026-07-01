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GST Collection: जून में ₹1.94 लाख करोड़ पहुंचा जीएसटी कलेक्शन, आयात टैक्स में 34% की भारी उछाल

नई दिल्ली: भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह जून 2026 में 13.9 प्रतिशत बढ़कर ₹1,94,812 करोड़ पर पहुंच गया है. पिछले साल जून 2025 में यह आंकड़ा ₹1,71,105 करोड़ था. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस बार टैक्स कलेक्शन में यह बड़ी उछाल मुख्य रूप से विदेशी सामानों के आयात से होने वाली कमाई में भारी बढ़ोतरी के कारण आई है.

सभी रिफंड वापस करने के बाद, सरकार का कुल शुद्ध जीएसटी राजस्व ₹1,62,377 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 11.2 प्रतिशत ज्यादा है.

आयात और घरेलू टैक्स में बड़ा अंतर

इस महीने के आंकड़ों में घरेलू व्यापार और विदेशी आयात के टैक्स में बड़ा अंतर देखा गया है. जहां एक तरफ देश के भीतर होने वाले व्यापार में केवल 6.5 प्रतिशत की मामूली बढ़त हुई और यह ₹1,34,774 करोड़ रहा, वहीं दूसरी तरफ विदेशों से आने वाले सामान पर मिलने वाला टैक्स 34.6 प्रतिशत की भारी रफ्तार से बढ़कर ₹60,038 करोड़ तक पहुंच गया. इसके अलावा, सरकार ने इस महीने ₹32,436 करोड़ का रिफंड भी जारी किया, जो पिछले साल से 29.1 प्रतिशत अधिक है.

चालू वित्त वर्ष की स्थिति

यदि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2026) की बात करें, तो कुल मिलाकर ₹6,31,699 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है. यह पिछले साल की इसी अवधि से 8.4 प्रतिशत अधिक है. इस तीन महीने की अवधि में भी आयात टैक्स 26.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹1,77,273 करोड़ रहा, जबकि घरेलू टैक्स में सिर्फ 2.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई.

राज्यों का हाल: कहीं खुशी, कहीं निराशा

देश के अलग-अलग राज्यों में टैक्स संग्रह का प्रदर्शन मिला-जुला रहा: