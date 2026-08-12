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आम आदमी की जेब पर फिर बढ़ा बोझ, जुलाई में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.45% हुई

जुलाई में प्याज, अदरक और लहसुन के दाम बढ़ने से भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45% हो गई, जिससे रसोई का बजट बिगड़ा.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 5:29 PM IST

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नई दिल्ली: देश में आम आदमी की जेब पर दबाव एक बार फिर बढ़ गया है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश की खुदरा महंगाई जुलाई महीने में बढ़कर 4.45 फीसदी पर पहुंच गई है. इससे पिछले महीने, यानी जून में यह आंकड़ा 4.38 फीसदी पर था. इस मामूली बढ़त की मुख्य वजह रसोई के कुछ खास सामानों, खासकर प्याज, अदरक और लहसुन की कीमतों में आया भारी उछाल है.

खाद्य महंगाई में तेज उछाल
आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य सामग्री की महंगाई दर (CFPI) जून के 5.32 फीसदी से बढ़कर जुलाई में 5.52 फीसदी हो गई है. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों पर इसका ज्यादा असर देखा गया है, जहां खाद्य महंगाई 5.79 फीसदी दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.05 फीसदी रही.

रसोई के मसालों और सब्जियों के दाम
जुलाई के दौरान कुछ प्रमुख खाद्य चीजों के दामों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई:

  • अदरक: इसकी महंगाई दर जून के 50.41% से उछलकर 83.62% हो गई.
  • लहसुन: जून में यह 17.93% पर था, जो जुलाई में बढ़कर 35.36% पर पहुंच गया.
  • प्याज: प्याज की महंगाई में सबसे तेज बदलाव दिखा, जो जून के 4.73% से सीधे 22.54% पर पहुंच गई.

आलू-टमाटर ने दी थोड़ी राहत
हालांकि, कुछ अन्य सब्जियों की कीमतों में आई गिरावट ने महंगाई को एक बड़े बेकाबू स्तर पर जाने से रोक लिया. सालाना आधार पर आलू के दामों में 16.56 फीसदी की बड़ी गिरावट (Deflation) दर्ज की गई है. इसके अलावा भिंडी में 5.52 फीसदी और मटर में 5.27 फीसदी की मंदी रही. सबसे बड़ी राहत टमाटर से मिली, जिसके दाम जून में 31.92 फीसदी बढ़े थे, लेकिन जुलाई में इनमें 4.59 फीसदी की गिरावट आई.

अन्य क्षेत्रों का हाल
खाद्य पदार्थों के अलावा, अन्य सेवाओं और कीमती धातुओं में भी बड़ा उछाल देखा गया है. होटल, रेस्तरां और रहने की सुविधाएं (Accommodation) 7.72 फीसदी महंगी हुई हैं, जबकि परिवहन (Transport) क्षेत्र में 4.43 फीसदी की महंगाई दर्ज की गई. मकान किराया (Housing) नियंत्रण में रहा और इसकी दर केवल 2.22 फीसदी रही.

सबसे हैरान करने वाली तेजी चांदी के आभूषणों में दिखी, जहां सालाना आधार पर 109.84 फीसदी का भारी उछाल आया, वहीं सोना, हीरा और प्लैटिनम के आभूषण भी 32.98 फीसदी महंगे हुए हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई अभी भी रिजर्व बैंक (RBI) के 2% से 6% के सुरक्षित दायरे में है, इसलिए तत्काल ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम है.

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