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मई में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार तेज, IIP 5.1% की दर से बढ़ा; मैन्युफैक्चरिंग और बिजली सेक्टर बने मुख्य इंजन

नई दिल्ली: भारत का औद्योगिक उत्पादन (IIP) मई 2026 में सालाना आधार पर 5.1 प्रतिशत बढ़ा है. सांख्यिकी मंत्रालय (MOSPI) द्वारा जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली. यह तेजी देश में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों को दर्शाती है. पिछले साल मई 2025 में यह सूचकांक 116.7 पर था, जो अब बढ़कर 122.7 हो गया. इस बढ़त के पीछे बिजली और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों का शानदार प्रदर्शन रहा.

किन सामानों के उत्पादन में आई सबसे ज्यादा तेजी?

अगर हम उद्योगों को देखें, तो इस बार बिजली के सामान बनाने वाले उद्योग ने सबसे ज्यादा 20.8 प्रतिशत की भारी बढ़त हासिल की है. इसके अलावा गाड़ी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 14.5 प्रतिशत की शानदार तेजी देखी गई. इस तेजी में पैसेंजर कारों, कमर्शियल गाड़ियों और गाड़ियों के कल-पुर्जों का सबसे बड़ा योगदान रहा. धातु उद्योग में भी 4.6 प्रतिशत की बढ़त रही.

बाजार की मांग और निवेश के संकेत

कंपनियों द्वारा खरीदे जाने वाले भारी सामान में 12.9 प्रतिशत की सबसे बड़ी वृद्धि हुई. यह दिखाता है कि देश के उद्योगपति नए कारखाने लगाने और निवेश करने में भरोसा जता रहे हैं. इसके साथ ही, टीवी, फ्रिज जैसे टिकाऊ उपभोक्ता सामानों का उत्पादन भी 7.2 प्रतिशत बढ़ा, जो बाजारों में ग्राहकों की अच्छी मांग को दर्शाता है.

गणना के तरीके में हुआ बदला

वइस बार सरकार ने औद्योगिक विकास को मापने के तरीके में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किया है. अब से IIP आंकड़ों की गणना के लिए पुरानी थोक मूल्य प्रणाली (WPI) की जगह नए 'आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स' (PPI) का इस्तेमाल शुरू किया गया है. यह तरीका अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक है और इससे देश के उत्पादन की ज्यादा सटीक जानकारी मिल सकेगी. अगले महीने यानी जून 2026 के औद्योगिक आंकड़े अब 28 जुलाई को जारी किए जाएंगे.

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