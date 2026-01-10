ETV Bharat / business

500% टैरिफ का डर... US से आने वाले बादाम, व्हिस्की और विदेशी फूड होगा 5 गुना महंगा?

हैदराबाद: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित 500% टैरिफ ने व्यापार जगत में हलचल मचा दी है. इससे पहले भारत पर लगभग 50% टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अब 500% की धमकी ने कारोबारी समुदाय और अर्थशास्त्रियों को गंभीर रूप से चिंतित कर दिया है. ऐसे में सवाल उठता है कि भारत अमेरिका से क्या-क्या आयात करता है और इस नए टैरिफ का क्या असर पड़ सकता है. अमेरिका से भारत आने वाली प्रमुख वस्तुएं

ट्रेड इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में भारत ने अमेरिका से लगभग 39 अरब डॉलर के सामान का आयात किया. इनमें रोजमर्रा की जरूरत की कई वस्तुएं शामिल हैं. मेवे और फल

भारत अमेरिका के बादाम, अखरोट, पिस्ता और सेब का सबसे बड़ा ग्राहक है. कैलिफोर्निया के बादाम की खपत सबसे ज्यादा है. इस सेक्टर का आयात लगभग 9,700 करोड़ रुपये का है. शराब और पेय पदार्थ

भारतीय शहरों में अमेरिकी प्रीमियम व्हिस्की जैसे Jim Beam और अमेरिकी वाइन की मांग बढ़ती जा रही है. 2024 में भारत ने अमेरिका से लगभग 3,920 करोड़ रुपये की शराब आयात की. प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ

प्रोसेस्ड आलू, विदेशी सब्जियां, चॉकलेट, कैंडी और नाश्ते के लिए अनाज जैसे सीरियल्स और ओट्स भी अमेरिकी ब्रांड्स के माध्यम से भारतीय बाजार तक पहुंच रहे हैं. पैकेज्ड और रेडी-टू-ईट फूड

सॉस, डिब्बाबंद फल और अन्य तैयार भोजन की चीजें भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. 500% टैरिफ के संभावित असर

विशेषज्ञों के अनुसार, 500% टैरिफ भारत-यूएस व्यापार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.