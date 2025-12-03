ETV Bharat / business

भारत का नवंबर में सकल GST कलेक्शन ₹1.70 लाख करोड़ तक पहुंचा

नई दिल्ली: भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह नवंबर 2025 में 1,70,276 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष नवंबर में 1,69,016 करोड़ रुपये की तुलना में 0.7% की वृद्धि को दर्शाता है. इस वृद्धि का मुख्य कारण कम GST दरें और बेहतर कर अनुपालन बताया गया है.

अक्टूबर 2025 में सकल GST संग्रह 1.95 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष 1.87 लाख करोड़ रुपये से 4.6% अधिक था. अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान कुल GST संग्रह 14,75,488 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो वार्षिक आधार पर 8.9% की वृद्धि को दर्शाता है.

नवंबर 2025 में केंद्रीय GST (CGST) संग्रह 34,843 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 34,141 करोड़ रुपये से मामूली बढ़ोतरी है. वहीं, राज्य GST (SGST) संग्रह 42,522 करोड़ रुपये पर घट गया, जबकि एकीकृत GST (IGST) 46,934 करोड़ रुपये पर आ गया, जो 50,093 करोड़ रुपये से कम है.

रिफंड के बाद नेट GST राजस्व नवंबर में 1.3% बढ़कर 1,52,079 करोड़ रुपये रहा, जिसमें रिफंड में 4% की कमी मुख्य भूमिका रही. अप्रैल-नवंबर 2025 में कुल नेट संग्रह 12,79,434 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष 11,92,455 करोड़ रुपये था, यानी 7.3% की वृद्धि. अक्टूबर 2025 में नेट GST राजस्व 1,69,002 करोड़ रुपये रहा, जो अक्टूबर 2024 के 1,68,054 करोड़ रुपये की तुलना में 0.6% अधिक है.

रिफंड में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई. कुल रिफंड 18,196 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 4% कम है. जबकि निर्यात रिफंड 3.5% बढ़ा, घरेलू रिफंड 12% गिरा.