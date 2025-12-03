ETV Bharat / business

भारत का नवंबर में सकल GST कलेक्शन ₹1.70 लाख करोड़ तक पहुंचा

जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उत्तरी-पूर्वी राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट रही.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 10:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह नवंबर 2025 में 1,70,276 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष नवंबर में 1,69,016 करोड़ रुपये की तुलना में 0.7% की वृद्धि को दर्शाता है. इस वृद्धि का मुख्य कारण कम GST दरें और बेहतर कर अनुपालन बताया गया है.

अक्टूबर 2025 में सकल GST संग्रह 1.95 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष 1.87 लाख करोड़ रुपये से 4.6% अधिक था. अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान कुल GST संग्रह 14,75,488 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो वार्षिक आधार पर 8.9% की वृद्धि को दर्शाता है.

नवंबर 2025 में केंद्रीय GST (CGST) संग्रह 34,843 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 34,141 करोड़ रुपये से मामूली बढ़ोतरी है. वहीं, राज्य GST (SGST) संग्रह 42,522 करोड़ रुपये पर घट गया, जबकि एकीकृत GST (IGST) 46,934 करोड़ रुपये पर आ गया, जो 50,093 करोड़ रुपये से कम है.

रिफंड के बाद नेट GST राजस्व नवंबर में 1.3% बढ़कर 1,52,079 करोड़ रुपये रहा, जिसमें रिफंड में 4% की कमी मुख्य भूमिका रही. अप्रैल-नवंबर 2025 में कुल नेट संग्रह 12,79,434 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष 11,92,455 करोड़ रुपये था, यानी 7.3% की वृद्धि. अक्टूबर 2025 में नेट GST राजस्व 1,69,002 करोड़ रुपये रहा, जो अक्टूबर 2024 के 1,68,054 करोड़ रुपये की तुलना में 0.6% अधिक है.

रिफंड में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई. कुल रिफंड 18,196 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 4% कम है. जबकि निर्यात रिफंड 3.5% बढ़ा, घरेलू रिफंड 12% गिरा.

राज्यवार प्रदर्शन में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश ने 33% की मजबूती दिखाई. नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम ने भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की. वहीं, मिजोरम (-41%), सिक्किम (-35%) और लद्दाख (-28%) में तेज गिरावट देखी गई. बड़े राज्यों में महाराष्ट्र (3%), कर्नाटक (5%) और केरल (7%) में मध्यम बढ़ोतरी रही, जबकि गुजरात (-7%), तमिलनाडु (-4%), उत्तर प्रदेश (-7%), मध्य प्रदेश (-8%) और पश्चिम बंगाल (-3%) में कमी रही.

केंद्र शासित प्रदेशों में मिश्रित परिणाम रहे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने 9% की बढ़ोतरी दिखाई, जबकि लक्षद्वीप में संग्रह में 85% की भारी गिरावट रही.

वित्त वर्ष 2025-26 में Pre-Settlement SGST संग्रह में 8% की वृद्धि की उम्मीद है, जो 3,37,412 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,62,948 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. Post-Settlement SGST2 संग्रह 6% बढ़कर 6,78,235 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.

हालांकि, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में Pre-Settlement SGST में क्रमशः -1% और -3% की गिरावट देखी गई. Post-Settlement SGST में हरियाणा और असम में 21% की बढ़ोतरी रही, महाराष्ट्र 13%, पंजाब 10% और दिल्ली 5% बढ़ा. वहीं जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में क्रमशः -9% और -1% की गिरावट रही.

यह भी पढ़ें- GST, लेबर रिफॉर्म और वैश्विक साझेदारियां देंगी भारत को आर्थिक गति: राजीव कुमार

TAGGED:

भारत का GST संग्रह बढ़ा
नवंबर में भारत का GST संग्रह बढ़ा
INDIAS GROSS GST COLLECTIONS
GST COLLECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.