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GST कलेक्शन में बंपर उछाल: सितंबर में ₹2.04 लाख करोड़ के पार पहुंची सरकार की कमाई

सितंबर में भारत का जीएसटी कलेक्शन 14.7% बढ़कर ₹2.03 लाख करोड़ पार हुआ. लगातार तीसरे महीने टैक्स कमाई ₹2 लाख करोड़ के पार रही.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 1:07 PM IST

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नई दिल्ली: देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक बहुत ही शानदार खबर आ रही है. सितंबर के महीने में भारत का कुल जीएसटी कलेक्शन 14.7 प्रतिशत बढ़कर ₹2,03,521 करोड़ पर पहुंच गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह लगातार तीसरा महीना है जब देश का मासिक टैक्स कलेक्शन ₹2 लाख करोड़ के आंकड़े के पार रहा है. इस भारी-भरकम बढ़त से साफ है कि त्योहारों से ठीक पहले देश के बाजारों में रौनक और व्यापार की रफ्तार बेहद मजबूत है.

कैसा रहा टैक्स का पूरा गणित?
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर के कुल कलेक्शन को तीन अलग-अलग हिस्सों में इस तरह देखा जा सकता है.

  • CGST (केंद्रीय जीएसटी): सरकार के खजाने में केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹37,762 करोड़ आए हैं.
  • SGST (राज्य जीएसटी): राज्यों के हिस्से में जाने वाला टैक्स ₹45,363 करोड़ दर्ज किया गया है.
  • IGST (एकीकृत जीएसटी): देश के भीतर और विदेशों से होने वाले व्यापार पर लगने वाला टैक्स सबसे ज्यादा यानी ₹1,20,396 करोड़ रहा.

घरेलू बाजार और आयात ने बढ़ाई रफ्तार
इस बार टैक्स कलेक्शन में आई बड़ी तेजी की मुख्य वजह विदेशों से होने वाले आयात और घरेलू बाजार में बढ़ी खरीदारी है. आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू बाजार से मिलने वाले टैक्स में 10.1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है, जो अब बढ़कर ₹1.38 लाख करोड़ हो गया है. वहीं दूसरी तरफ, रिफंड देने के बाद सरकार की शुद्ध कमाई यानी नेट जीएसटी रेवेन्यू में भी 18.1 प्रतिशत का शानदार उछाल आया है, जो ₹1,76,520 करोड़ रहा.

पहली छमाही (H1) में अर्थव्यवस्था का दमदार प्रदर्शन
अगर मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर तक के छह महीनों की बात करें, तो सरकार की झोली में कुल ₹12,46,278 करोड़ का ग्रॉस टैक्स आया है. यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 11.6 प्रतिशत ज्यादा है. इससे पहले अगस्त के महीने में भी जीएसटी कलेक्शन 14.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹1,99,853 करोड़ रहा था, जिसने सितंबर की इस रिकॉर्ड तोड़ सफलता की नींव रखी.

7 अक्टूबर की जीएसटी काउंसिल बैठक पर टिकीं नजरें
इस बीच, कारोबारियों और आम जनता की नजरें 7 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की अगली बड़ी बैठक पर लगी हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में टैक्स की दरों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसके बजाय, सरकार 'जीएसटी 2.0' के तहत टैक्स भरने की प्रक्रियाओं को और सरल बनाने पर जोर देगी. इस बैठक का मुख्य फोकस ई-इनवॉइसिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियमों को अधिक पारदर्शी और कड़ा करना होगा ताकि टैक्स चोरी पर लगाम कसी जा सके.

यह भी पढ़ें- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त रिकवरी, सितंबर में 7 महीने के रिकॉर्ड स्तर 55.1 पर पहुंचा देश का मैन्युफैक्चरिंग PMI

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