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भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 682.3 अरब डॉलर पर, 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त: RBI गवर्नर

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को देश की नई मौद्रिक नीति का एलान किया. इस दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर दी. गवर्नर ने बताया कि 29 मई 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 682.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. यह बड़ा फंड हमारे देश के लिए एक मजबूत ढाल की तरह है, जो दुनिया भर में चल रही आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारतीय बाजार को सुरक्षित रखता है.

11 महीने के आयात का खर्च सुरक्षित

आरबीआई गवर्नर के मुताबिक, भारत का यह विदेशी मुद्रा भंडार अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बहुत मजबूत है. इस पैसे से भारत बिना किसी परेशानी के लगभग 11 महीनों तक अपनी जरूरत का सामान विदेशों से आयात (खरीद) कर सकता है. इसके अलावा, यह फंड देश के ऊपर बकाया कुल विदेशी कर्ज के 89.1 फीसदी हिस्से के बराबर है. इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया भर में चाहे कैसी भी मंदी या संकट आए, भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारा रुपया पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में हैं.

कमाई बढ़ाने और विदेशी निवेश के लिए नए कदम

गवर्नर ने उन सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया जो देश के व्यापारिक संतुलन (बैलेंस ऑफ पेमेंट्स) को और मजबूत कर रही हैं. सरकार और रिजर्व बैंक ने मिलकर कई आसान नियम बनाए हैं: