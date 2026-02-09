मत्स्य पालन में भारत का रिकॉर्ड, 10 साल में उत्पादन 95 से 197 लाख टन पहुंचा, 4.76 लाख मछुआरों को मिला KCC का लाभ
भारत में मछली उत्पादन 10 साल में दोगुना होकर 197 लाख टन हुआ.4.76 लाख KCC और रिकॉर्ड निर्यात से मत्स्य क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिली.
Published : February 9, 2026 at 1:45 PM IST
मुंबई: बीते एक दशक में भारत के मत्स्य क्षेत्र ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. देश का मछली उत्पादन वर्ष 2013–14 के 95.79 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 197 लाख टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है. इस दौरान सरकार की ओर से वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया.
मत्स्य क्षेत्र को 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण मंजूर
सरकार ने बताया कि मत्स्य क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं. जून 2025 तक 4.76 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से 3,214.32 करोड़ रुपये वितरित किए गए.
केसीसी योजना से सस्ती दर पर ऋण
मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2018–19 में की गई थी. यह योजना अल्पकालिक ऋण का प्रमुख माध्यम बनी हुई है. इसके तहत 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता है, जो समय पर भुगतान करने पर घटकर 4 प्रतिशत रह जाता है.
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मिला बढ़ावा
मत्स्य और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FAIDF) के तहत जुलाई 2025 तक 178 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं के लिए 6,369 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं.
इस कोष का कुल आकार 7,522.48 करोड़ रुपये है और इसकी अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है. इसके तहत 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी दिया जा रहा है.
बैंकों के जोखिम को कम करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड
बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 750 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है, जिसे ‘नैबसंरक्षण’ (NABSanrakshan) प्रबंधित करता है. इसके तहत 12.5 करोड़ रुपये तक के बिना जमानत ऋण को कवर किया जाता है.
डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसान ऋण प्रक्रिया
राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों को जोड़ा गया है. इसके माध्यम से अब तक हजारों ऋण आवेदन संसाधित किए जा चुके हैं. इस प्लेटफॉर्म पर 19,000 से अधिक लाभार्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें से 350 को ऋण स्वीकृत किए गए हैं. ऋण राशि 15,000 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक है.
निर्यात और रोजगार में भी बढ़ोतरी
सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025–26 तक मछली उत्पादन को 220 लाख टन तक पहुंचाने का है. इससे करीब तीन करोड़ लोगों की आजीविका को सहारा मिलेगा. वित्त वर्ष 2024–25 में मत्स्य उत्पादों का निर्यात 62,408 करोड़ रुपये रहा, जिसमें जमी हुई झींगा (फ्रोजन श्रिम्प) प्रमुख उत्पाद रहा. अमेरिका और चीन प्रमुख निर्यात बाजार रहे.
कृषि अर्थव्यवस्था में अहम योगदान
मत्स्य क्षेत्र का कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 7.26 प्रतिशत योगदान है. इसके अलावा, प्रमुख मछली उत्पादों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने से घरेलू खपत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा दोनों में सुधार हुआ है.
यह भी पढ़ें- क्या आप अपने शहर के ज्वैलरी स्टोर्स के मेकिंग चार्जेस या निवेश के लिए गोल्ड ETF के बारे में जानकारी चाहते हैं?