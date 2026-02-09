ETV Bharat / business

मत्स्य पालन में भारत का रिकॉर्ड, 10 साल में उत्पादन 95 से 197 लाख टन पहुंचा, 4.76 लाख मछुआरों को मिला KCC का लाभ

सांकेतिक फोटो ( ians )

मुंबई: बीते एक दशक में भारत के मत्स्य क्षेत्र ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. देश का मछली उत्पादन वर्ष 2013–14 के 95.79 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 197 लाख टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है. इस दौरान सरकार की ओर से वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया. मत्स्य क्षेत्र को 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण मंजूर

सरकार ने बताया कि मत्स्य क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं. जून 2025 तक 4.76 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से 3,214.32 करोड़ रुपये वितरित किए गए. केसीसी योजना से सस्ती दर पर ऋण

मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2018–19 में की गई थी. यह योजना अल्पकालिक ऋण का प्रमुख माध्यम बनी हुई है. इसके तहत 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता है, जो समय पर भुगतान करने पर घटकर 4 प्रतिशत रह जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मिला बढ़ावा

मत्स्य और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FAIDF) के तहत जुलाई 2025 तक 178 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं के लिए 6,369 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं. इस कोष का कुल आकार 7,522.48 करोड़ रुपये है और इसकी अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है. इसके तहत 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी दिया जा रहा है.